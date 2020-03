Radikálny názor odborníka z WHO: Rúška? Nevidíme v tom žiaden zmysel

Aktualizované

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nevidí žiadny úžitok vo všeobecnom nosení rúšok v terajšom boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Nič nenaznačuje, že by to niečomu pomohlo, konštatoval v pondelok koordinátor krízovej pomoci z WHO Michael Ryan.