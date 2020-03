Spolu vyzýva vládu, aby riešila aj situáciu rodičov: Koronavírus komplikuje život desaťtisícom rodín

Mimoparlamentná strana Spolu vyzýva novú vládu, aby sa zaoberala neriešiteľnou situáciou rodičov trojročných detí.

Nový koronavírus podľa strany komplikuje život desaťtisícom rodín s takýmito malými deťmi. Rodičovský príspevok, prípadne príspevok na starostlivosť, už totiž poberať nemôžu. O deti sa im nemôžu starať ani starí rodičia, keďže sú najohrozenejšou skupinou obyvateľov. Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) by sa podľa vyjadrení rezortu práce mal zaoberať týmto problémom v utorok (31. 3.) na svojom rokovaní.

Strana Spolu uviedla, že sa na ňu obracajú najmä matky trojročných detí, ktoré sa dostali do neriešiteľnej situácie. "Ony sa nemôžu vrátiť do práce, pretože nemajú zrazu kam dať svoje trojročné dieťa. Keď zostanú s ním doma, nemôžu ani využiť ošetrovné (OČR), pretože dieťa nie je zapísané v škôlke. Jediné riešenie, ktoré v súčasnosti niektoré majú, je nastúpiť znovu do zamestnania a hneď začať čerpať dovolenku alebo neplatené voľno. Mimoriadne opatrenia však môžu trvať dlho, a teda riešenie s dovolenkou alebo neplateným voľnom nie je dlhodobo udržateľné," uviedla expertka Spolu na sociálnu politiku Simona Petrík. Podľa jej slov sú rodičia a najmä matky týchto detí znevýhodnené ešte viac ako bežná populácia. "Môžu na to doplatiť okrem finančných strát aj stratou možnosti návratu do zamestnania," myslí si Petrík.

Parlament prijal minulý týždeň prvý sociálny balíček, ktorý rieši podmienky OČR a čerpanie nemocenského v mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Na niektorých rodičov s malými deťmi sa však podľa Spolu v sociálnom balíku nemyslelo. Podľa expertky strany na ekonomiku Jaroslavy Lukačovičovej by to vláda mala zmeniť. "Apelujem na vládu, aby riešila aj situáciu rodičov trojročných detí. Riešením by mohlo byť predĺženie rodičovskej dovolenky s poberaním rodičovského príspevku, kým nenastúpia do predškolského zariadenia," dodala Lukačovičová.