Laura a Adam zaplatili za svadbu desaťtisíce: Koronavírus všetko zničil pár hodín pred sobášom

Príbeh snúbencov Laury (25) a Adama (32) z Anglicka je ako zo zlej romantickej komédie.

Všetko to začalo cestou do New Yorku na jeseň roku 2017. Tam sa Adam odhodlal k vážnemu kroku a svoju dlhoročnú lásku požiadal o ruku. Všetko klaplo ako malo a naspäť sa vrátili plní túžob a očakávaní ich svadobného dňa. Ten si naplánovali do najmenších detailov. Toho dôkazom je fakt, že čakali 3 roky na dátum 22.3.2020, ktorý je ich siedmym výročím. Sedmička, ktorú podľa Daily Mail, považovali za šťastnú však priniesla skôr smolu.

Plánovanie veľkého dňa v luxusných priestoroch s počerným zástupom svadobčanov ich vyšlo na neuveriteľných 33 498€! Tie vzali so svojej rezervy, ktorú chceli použiť na zaplatenie zálohy za spoločné hniezdočko lásky. Samotné šaty stáli nevestu 2232€, no zostali len visieť v skrini. Bola sobota 21.3, do slávnostného obradu zostávalo 18 hodín a prišiel telefonát. Po jeho ukončení v hlave Laury prestali znieť svadobné zvony a nahradil ich výstražný zvuk sirén, pripomínajúcich koronavírus. Vládne nariadenie totiž rozhodlo o tom, že ich deň D sa konať nebude.

Zdrvená nevesta, ktorá mala pripravené všetko od kvetinovej výzdoby, torty a nakúpených zásob jedla a pitia nevedela, čo skôr urobiť. „Myslím si, že nemysleli na ľudí, ktorí si roky plánovali svadbu a zrušili im ju pár hodín pred začiatkom,“ povedala. Celú rodinu udalosť zasiahla, Adam to tiež niesol ťažko. Faktom je, že svadobný salón im zatiaľ neponúkol presunutie dátumu a ani im nevrátil peniaze. Neboli totiž poistení. „Rátala som s tým, že sa možno zruší fotograf či kameraman, no s týmto sme nerátali. Nepoistili sme sa,“ povedala. Jediným pozitívom bol fakt, že hoci sa svadba nekonala rodina a priatelia im poslali svadobné dary, ktoré aspoň trochu kompenzujú obrovskú finančnú stratu.

Po prvotnom šoku sa párik rozhodol, že svoju lásky vo svoj deň spečatí. Vybrali sa na „medové týždne“ do Liverpoolu, kde si na prsty navliekli cibuľové krúžky z neďalekého fastfoodu. „Dva dni sme takmer nejedli, mali sme stiahnuté žalúdky, tak sme sa stavili v reštike a dostali sme tento nápad,“ opísala. „Ak zavolajú s tým, že si mám vybrať iný dátum, tak ako sľúbili, budem ho zrejme musieť vybrať sama, pretože Adam často pracuje,“ uzavrela s nádejou na normálnu svadbu v budúcnosti.