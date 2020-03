Zdrvená dcéra oplakáva zosnulého otca: Koronavírusom sa nakazil v taxíku

Okrem telefónnych búdok či poschodových autobusov sú neoddeliteľnou súčasťou Londýna aj čierne taxíky. Práve vodič jedného z týchto klasických dopravných prostriedkov Spence Kurash († 56), sa mal počas jazdy v ňom nakaziť koronavírusom.

Tvrdí to jeho dcéra Natasha (18). Tá prišla o otca po tom, ako sa mu náhle priťažilo. Predchádzala tomu jeho niekoľkohodinová služba v taxíku. Zdrvená tínedžerka si myslí, že nakaziť sa mohol z peňazí, ktoré mu podávali jednotliví zákazníci, ako platbu za jazdu. Keď začal pociťovať prvé príznaky ochorenia COVID-19, rozhodol sa zostať v domácej izolácii, píše Daily Mail.

O niekoľko dní sa mu však stav natoľko zhoršil, že stratil vedomie. Jeho dlhoročná manželka Esther sa ho pokúsila resuscitovať. Keď sa jej to nedarilo privolala záchranárov. Profesionáli takmer hodinu bojovali o život živiteľa rodiny, no zápas so smrťou sa im vyhrať nepodarilo. „Mohol sa nakaziť od niektorého zo zákazníkov,“ napísala jeho dcéra na sociálnu sieť.