Kollár: Som za 13.dôchodok, ale možno naň pre koronakrízu nebudeme mať

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) podporuje vyplácanie 13. dôchodku.

Podotýka však, že je to istý nadštandard a ak by kríza okolo nového koronavírusu trvala dlhšie, v štátnej pokladnici na to nebudú peniaze. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s tým, že štát musí teraz v prvom rade pomáhať zvládnuť krízu firmám, podnikateľom i zamestnancom. Bývalý vicepremiér pre investície a informatizáciu a súčasný parlamentný poslanec Richard Raši (Smer-SD) vyhlásil, že Smer-SD bude trvať na tom, aby seniori dostali 13. dôchodok.

Kollár informoval, že vláda v nedeľu predstavila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Ide o takzvanú prvú pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. "Chceme pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí i podnikateľom, aby sa udržala zamestnanosť. Prichádza kríza, ktorá bude drastická aj na ekonomické zdravie štátu či peňaženky ľudí," povedal šéf parlamentu. Štát je podľa jeho slov pripravený minúť nevyčerpané eurofondy, presúvať finančné zdroje z ministerstiev, a aj sa zadlžiť, aby tak eliminoval dosahy takzvanej koronakrízy na ekonomiku. Kollár zároveň upozornil, aby si dotknuté firmy či podnikatelia rozmysleli, či budú v prípade žiadostí o pomoc podvádzať štát. Avizuje, že po kríze budú kontroly, či boli splnené požadované kritéria. Ak nie, hovorí aj o tvrdých sankciách.

Raši podotkol, že každé prijaté opatrenie zhodnotí trh. "Čísla sú len na papieri, ukáže sa v praxi, ako fungujú," poznamenal s tým, že mu v opatreniach chýba pomoc veľkým zamestnávateľom. Opatrenia pre veľké firmy podľa Rašiho mali prísť v prvom rade, keďže napríklad automobilový priemysel ovplyvňuje slovenské hospodárstvo. "Pomoc pre veľkých zamestnávateľov absentuje, alebo je nedostatočná," uviedol bývalý vicepremiér s tým, že aj malí, strední podnikatelia či živnostníci sú často viazaní na veľkých zamestnávateľov. Smer-SD podľa jeho slov podporí avizované ekonomické opatrenia, ak bude jasné, že zamestnanci nebudú prepúšťaní. Kollár tvrdí, že na pomoci pre veľké firmy sa už pracuje a má to na starosti minister hospodárstva.

Raši nerozumie, na základe čoho, štát povolil od pondelka (30. 3.) otvorenie ďalších prevádzok. "Stále nie sme v stave, že máme situáciu okolo nového koronavírusu už za sebou. Aj psychologicky to môže mať vplyv na ľudí, že sa opatrenia uvoľňujú, že koronavírus odchádza. Koronakríza ešte len príde," upozornil. Dúfa, že povolenie otvorenia ďalších vybraných prevádzok nebude mať za následok väčší počet nakazených na ochorenie COVID-19.

Kollár avizuje, že štát sprísni opatrenia, ak bude krivka nakazených narastať. Ľudí vyzval k zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel. Nie je podľa neho správne, ak napríklad teraz ľudia húfne chodia v Bratislave na Železnú studničku a dunajskú hrádzu. Otvorenie nových prevádzok však považuje za správny krok, ak sa ľudia budú správať zodpovedne.