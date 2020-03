Je zákon o spracovaní dát operátorov v rozpore s ústavou? Jasný verdikt Čaputovej

Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje sprístupňovanie dát od operátorov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu za primerané aktuálnej situácii.

Na Ústavný súd (ÚS) SR sa pre zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii neobráti. "Pani prezidentka zákon včera podpísala. Podľa nej nie je v rozpore s ústavou. Na to, v akej situácii sa nachádzame, je toto opatrenie podľa prezidentky primerané, je totiž časovo obmedzené a jeho účelom je ochrániť ľudí pred šírením nákazy," tlmočil stanovisko prezidentky jej hovorca Martin Strižinec.

Výzvu na obrátenie sa s týmto opatrením na ÚS adresoval hlave štátu predseda Smeru-SD Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Chcel, aby tiež požiadala o pozastavenie účinnosti tohto opatrenia. Argumentoval tým, že zákon je v rozpore s Ústavou SR. Dodal, že ak tak hlava štátu neurobí, obráti sa na ÚS Smer-SD.

Národná rada (NR) SR v stredu (25. 3.) schválila legislatívu, v zmysle ktorej ÚVZ získa pre mimoriadnu situáciu prístup k údajom od mobilných operátorov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Výnimkou je obsah správ a získavanie prevádzkových údajov. Úrad môže dáta používať v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Spracúvať ich bude v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia. A tiež na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia ÚVZ napríklad v prípade karantény. Údaje získa ÚVZ na základe písomnej odôvodnenej žiadosti. A to len v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu s tým, že zber a uchovávanie týchto dát môže trvať maximálne do konca kalendárneho roka.