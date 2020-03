Ďalšie zlé správy z Austrálie: Veľkú koralovú bariéru postihol rozsiahly úbytok koralov

Veľká koralová bariéra pri pobreží Austrálie utrpela tento rok ďalšie veľké poškodenie.

Informovala o tom austrálska vládna agentúra, ktorá má na starosti ochranu tejto prírodnej pamiatky. Správu priniesol vo štvrtok britský denník The Guardian.

Austrálsky úrad pre správu morského parku Veľká koralová bariéra (GBRMPA) uviedol, že Veľkú koralovú bariéru postihla tretia veľká vlna tzv. bielenia koralov za posledných päť rokov. Vyplýva to z dvojtýždňového pozorovania plochy s veľkosťou približne 344 000 štvorcových kilometrov.

Škody sa v jednotlivých oblastiach Veľkej koralovej bariéry líšia. Úbytok koralov však tentoraz postihol aj oblasti, ktoré neboli zasiahnuté predchádzajúcimi vlnami, najmä v južnej časti parku. Škody sú naopak menšie v predtým najviac zasiahnutých oblastiach na severe.

Podľa Terryho Hughesa z ochranárskeho združenia ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies sa väčšina koralov v strednej a severnej časti bariéry postupne zotaví. GBRMPA v spolupráci so svojimi partnermi chce teraz zistenia analyzovať a následne ich porovnať s predchádzajúcimi vlnami bielenia.

Odumieranie koralov nastáva vtedy, keď teplota morskej vody dosahuje po dlhší čas nadmerné hodnoty. Poslednú vlnu bielenia spôsobila koncentrácia tepla na morskom dne vo februári.