Poslanci schválili nové opatrenia: Mení sa OČR, výrazná pomoc aj pre zamestnávateľov a SZČO

Parlament v stredu schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavedie takzvané pandemické ošetrovné, nemocenské pri karanténe a umožní sa vyplácanie príspevkov na udržanie pracovných miest.

Za novelu zákona, ktorú Národná rada SR (NR SR) schvaľovala v skrátenom legislatívnom konaní, hlasovalo všetkých 132 prítomných poslancov.

Ošetrovné, takzvané OČR, sa bude po novom vyplácať celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku. Ministerstvo práce a sociálnych vecí predpokladá, že pandemické ošetrovné v tomto roku dostane 200-tisíc rodičov s celkovou dĺžkou trvania 101 dní a priemernou dennou sumou 15,8 eura. Ošetrovné tak rodičom Sociálna poisťovňa poskytne za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, teda nie iba za 10 kalendárnych dní. Na takzvané pandemické ošetrovné by sa malo tento rok vynaložiť 319,2 milióna eur.

Zavedie sa tiež nárok na nemocenské pri karanténe alebo povinnej izolácii, ktoré bude vyplácať Sociálna poisťovňa od prvého dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu. V súčasnosti pritom Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom nemocenské od 11. dňa trvania dočasnej práceneschopnosti, do 10. dňa zamestnanci dostávajú náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa. „V týchto prípadoch sa teda odbremenia zamestnávatelia od platenia náhrady príjmu pri dočasnej PN,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Pri karanténe alebo povinnej izolácii bude nemocenské v sume 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa PN. „Aktuálne je to počas prvých troch dní čerpania nemocenského, respektíve náhrady príjmu pri dočasnej PN iba 25 %,“ upozorňuje ministerstvo práce. Tieto dve opatrenia by si mali v tomto roku zo Sociálnej poisťovne vyžiadať 338,5 milióna eur.

Novelou zákona o sociálnom poistení sa novelizuje aj zákon o službách zamestnanosti. Rozšíri sa okruh aktívnych opatrení na trhu práce o projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v bezprostrednom období po ich skončení. „Otvárame priestor na to, aby sme vedeli zamestnávateľom garantovať výhodnejšie finančné podmienky, ak udržia pracovné miesto a neprepustia zamestnanca, než ako keby ho mali prepustiť,“ povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Zamestnávatelia podľa neho budú môcť na úrady práce poslať žiadosť o vyplatenie takéhoto príspevku. „Príspevok bude nárokovateľný za podmienok, ktoré následne schváli vláda,“ uviedol šéf rezortu.

Tieto príspevky by sa mali podľa Krajniaka financovať najmä zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, prípadne zo štátneho rozpočtu. „Základná podmienka je udržanie pracovného miesta,“ zdôraznil. Nárok na príspevok bude mať zamestnávateľ, ktorý musel uzatvoriť svoju prevádzku po rozhodnutí Ústredného krízového štábu. „Nárok bude počas obdobia mimoriadnej situácie a určitý počet mesiacov po jej skončení,“ informoval minister práce. Príspevok bude aj pre toho zamestnávateľa, ktorý musel zatvoriť alebo obmedziť svoju prevádzku pre pokles odbytu, stratu zákazok alebo pre problémy u dodávateľov alebo subdodávateľov. Aj v tomto prípade bude nárok na tento príspevok trvať počas mimoriadnej situácie a určený počet mesiacov po jej skončení. „Výška príspevku a stanovenie presných podmienok, napríklad aký musí byť pokles odbytu, toto je rámec, ktorý po schválení zákona určí vláda,“ tvrdí Krajniak. Vláda tak podľa neho určí, aký objem financií na jednotlivé typy projektov pôjde.

Ďalším opatrením bude pomoc pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). „Príspevok bude nárokovateľný pre každú SZČO, živnostníkov, umelcov, samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí splnia podmienky,“ povedal. Základnou podmienkou podľa Krajniaka bude to, aby SZČO pokračovala vo svojej činnosti aj po skončení čerpania príspevku. Nárok na príspevok bude mať ten podnikateľ, ktorý musel zatvoriť svoju prevádzku po rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR a bude trvať počas mimoriadnej situácie a určitý počet mesiacov po jej skončení. Príspevok bude aj pre tú SZČO, ktorá musela zatvoriť alebo obmedziť svoju prevádzku pre pokles odbytu, stratu zákazok alebo pre problémy u dodávateľov alebo subdodávateľov. Po schválení novely zákona o sociálnom poistení predsedajúci schôdze Milan Laurenčík ukončil rokovanie 3. schôdze NR SR.