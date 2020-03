Ekonomické opatrenia vlády terčom kritiky: V KDH si nedávali servítku pred ústa, strana Spolu ich víta

Mimoparlamentná strana KDH považuje za chybu, že vláda nenavrhuje odloženie platieb daní a odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávateľov, ktorých najviac ekonomicky zasiahol vplyv epidémie nového koronavírusu.

Podľa strany už mali byť dohodnuté podmienky pre odklad splátok úverov s bankami. Predstavený mal byť aj plán dofinancovania zdravotníctva. Nič z toho sa nekoná, vyzerá to, že vláda prešľapuje namieste, uviedlo v stredu KDH v tlačovej správe zaslanej médiám. Opatrenia vlády, naopak, podporila mimoparlamentná strana Spolu.

K prioritným záchranným opatreniam vlády by podľa KDH malo patriť odloženie daní a odvodov SZČO a podnikom, ktoré museli ukončiť prevádzku, alebo museli obmedziť svoju činnosť z preventívnych dôvodov. "Už teraz vieme, že najviac sa to dotkne živnostníkov. Pre nich dnešná ponuka vlády je: Pracovať nemôžete, ale odvody platiť musíte," povedala členka predsedníctva strany Caroline Líšková.

Podľa KDH sú opatrenia, ktoré v stredu predstavil premiér Igor Matovič (OĽaNO) spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom (Sme rodina), skôr kozmetické a majú technický charakter. "Vláda ide posielať príspevok SZČO alebo zamestnávateľom, pričom automaticky počíta, že sa jej tieto peniaze vrátia formou odvodov," myslí si KDH. "Vláda by pritom mala urýchlene schváliť možnosť oslobodenia miezd od odvodov, a to až do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca. A tiež rozdeliť podniky a SZČO do kategórií na podniky, ktoré museli ukončiť činnosť nariadením vlády, obmedziť svoju činnosť z preventívnych dôvodov, alebo sú pod negatívnym vplyvom, ktorý priamo súvisí s koronavírusom," dodala strana.

Kabinet Igora Matoviča podľa KDH koná pomaly a ekonomike hrozí zrútenie. Strana poukázala na rýchlejšiu pomoc firmám v Nemecku, Rakúsku alebo vo Francúzsku s presne určeným objemom zdrojov, zatiaľ čo na Slovensku vláda informuje iba o čiastkových plánoch, a o pripravovaných projektoch a opatreniach.

"Z doposiaľ zverejnených informácií to vyzerá, že vláda Igora Matoviča nemá jasnú predstavu, čo chce robiť a za koľko peňazí," myslí si KDH. Nepodporenie ekonomiky, ľudí a firiem dostatočnými zdrojmi môže podľa tejto strany znamenať, že tu o pár mesiacov žiadnu ekonomiku mať nebudeme.

Mimoparlamentná strana Spolu avizované opatrenia privítala. "SZČO sa môžu tešiť na nárokovateľný príspevok vo výške minimálnych odvodov, a to v prípade, že pokračujú v činnosti aj napriek tomu, že museli zatvoriť prevádzky z dôvodu nariadenia, či poklesu odbytu spôsobeného nariadením," uviedla strana.

Podľa expertky strany na ekonomiku Jaroslavy Lukačovičovej má väčšina živnostníkov vytvorený finančný vankúš v priemere na jeden až dva mesiace. "Opatrenia ministerstva práce sú tak prvým záchranným kolesom zamestnávateľov a živnostníkov v neľahkej situácii. Napriek očakávanému vysokému finančnému dopadu týchto opatrení na náš štátny rozpočet je v tejto chvíli oveľa dôležitejšie udržať zamestnanosť a existenciu obchodných či výrobných prevádzok," uviedla Lukačovičová.