Prvý záchranný balík je na ceste: Čo sa zmení v OČR a PN-kách

Zvýšenie nemocenského, predĺženie výplaty ošetrovného a kompenzácia výdavkov na udržanie pracovných miest.

Vláda včera schválila prvé návrhy zákonov, ktoré majú uľahčiť život bežným ľuďom i zamestnávateľom. Parlament by ich mal prerokovať v skrátenom konaní, a to už v týchto dňoch, aby mohli vojsť do života čím skôr. Čo všetko sa zmení?

OČR budete dostávať za celé obdobie, čo budú zavreté škôlky a školy. Vláda včera odobrila návrh na tzv. pandemické ošetrovné. „Ošetrovné bude môcť čerpať rodič každého dieťaťa do dovŕšenia 11 rokov a pre ZŤP (dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom) až do dovŕšenia 18 rokov. Nebude potrebné potvrdenie od lekára,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Novinkou bude aj to, že rodičia sa môžu prestriedať.

Nemocenské v karanténe alebo v izolácii bude zasa od prvého dňa vyplácať Sociálna poisťovňa a od začiatku bude vo výške 55 percent denného základu. „Doteraz to bolo tak, že prvých desať dní bol týmto zaťažený zamestnávateľ,“ povedal Krajniak. Vláda navrhuje, aby parlament tieto návrhy zákonov prerokoval v skrátenom konaní. Účinné by mali byť od momentu, keď vyjdú v Zbierke zákonov SR.

Nemocenské

Dôvody nároku

Ako to je

- nárok na nemocenské si vyžaduje, aby zamestnanec či povinne poistený živnostník bol dočasne práceneschopným, alebo aby mu nariadili karanténne opatrenie

Ako to bude

- nárok na nemocenské bude mať aj poistenec, ktorému nariadili izoláciu podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Platiteľ

Ako to je

- zamestnancovi prvých 10 dní péenky nahrádza príjem zamestnávateľ (náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti) a od 11. dňa mu patrí nemocenské zo Sociálnej poisťovne

- živnostník od 1. dňa dostáva nemocenské zo Sociálnej poisťovne

Ako to bude

- zamestnanec, ktorý sa v súvislosti s koronavírusom ocitol v karanténe alebo v izolácii, bude mať nárok na nemocenské od 1. dňa práceneschopnosti

Výška dávky

Ako to je

- bez ohľadu na to, či ide o zamestnanca, alebo o živnostníka, od 1. do 3. dňa mu patrí 25 % denného základu a potom 55 %

Ako to bude

- nemocenské poistenca v karanténe alebo v izolácii bude už od 1. dňa vo výške 55 % denného základu

Iba pre nové prípady

- Nové pravidlá nemocenského sa budú vzťahovať len na prípady, ktoré nastanú potom, čo novela zákona o sociálnom poistení začne byť účinná.

Ošetrovné

Vek dieťaťa

Ako to je

- jedným z dôvodov nároku na ošetrovné je, že poistenec sa stará o dieťa do 10 rokov, ktorému zavreli škôlku či školu

- pôvodne sa školy pre koronavírus zavreli na 14 dní, Sociálna poisťovňa na základe toho rozhodla, že ošetrovné prizná, ak dieťa ešte nedovŕšilo 11. rok

Ako to bude

- počas celej krízovej situácie v súvislosti s koronavírusom bude stačiť, že dieťa má menej ako 11 rokov

- ak dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nárok na ošetrovné môže vzniknúť, kým nedovŕši 18. rok

Pozor!

Ak dôvodom nároku na dávku je ošetrovanie chorého dieťaťa, po novom môže ísť o dieťa mladšie ako 16 rokov.

Dĺžka nároku

Ako to je

- ošetrovné sa poskytuje najviac za 10 dní

- keď sa školy pre koronavírus zavreli na 14 dní, Sociálna poisťovňa rozhodla, že ošetrovné prizná za celé toto obdobie

Ako to bude

- počas celej krízovej situácie v súvislosti s koronavírusom bude platiť, že nárok na ošetrovné trvá, kým je dôvod na ošetrovanie alebo starostlivosť o dieťa

Počet poberateľov

Ako to je

- ošetrovné patrí len jednému poistencovi

Ako to bude

- ošetrovné bude možné postupne vyplácať obom rodičom

- aby sa mohli prestriedať, ten, ktorý dávku poberá, musí požiadať o zastavenie výplaty

Pôjde to aj spätne

- Nárok na pandemické ošetrovné budú mať aj ľudia, ktorí už požiadali o ošetrovné a medzičasom si ho stihli vybrať. Ak budú spĺňať nové podmienky, Sociálna poisťovňa im ho prizná bez toho, aby oň museli žiadať. Žiadosť musí podať iba rodič, ktorý chce vystriedať druhého rodiča.

Nové projekty na podporu zamestnanosti

K opatreniam na trhu práce pribudnú projekty na podporu udržania

zamestnanosti, a to vrátane pracovných miest na živnosť. Tieto budú určené výhradne na kompenzáciu fi nančných nákladov zamestnávateľov a živnostníkov, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek tomu, že museli prerušiť činnosť. Výška podpory zatiaľ nie je známa.