Šéf SOŠV Siekel o presunutí OH v Tokiu: Výnimočná je situácia aj riešenia!

Správa o zrušení tohtoročných olympijských hier a ich presunutí na budúci rok bola pre mnohých očakávaná. Na definitívu mnohí netrpezlivo čakali, pretože od nej závisí ich ďalšie fungovanie a plánovanie ďalších krokov.

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel (50) objasnil okolnosti týkajúce sa rozhodnutia, ktoré oznámili prezident MOV Thomas Bach s japonským premiérom Šinzóm Abem.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Mal SOŠV možnosť vyjadriť sa k rozhodovaniu o osude olympijských hier v Tokiu?

Rozhodnutie bolo plne v kompetencii Medzinárodného olympijského výboru, predstaviteľov japonskej vlády a organizačného výboru. Slovenský olympijský a športový výbor do tohto procesu rovnako ako ďalšie národné olympijské výbory nebol zainteresovaný. Od začiatku sme však hovorili, že našich športovcov nebudeme posielať do rizikového prostredia. O situácii sme však boli informovaní, pred vyše týždňom sme absolvovali aj telekonferenciu s prezidentom Medzinárodného olympijského výboru Thomasom Bachom. Už vtedy nám hovoril, že najdôležitejšie je predovšetkým zdravie športovcov a všetkých návštevníkov, a ak by to malo byť ohrozené, budú ohrozené aj olympijské hry. Rovnako dôležitá mala byť podľa neho aj ochrana olympijského hnutia. S Thomasom Bachom mali telekonferenciu aj zástupcovia komisií športovcov, nás zastupovali Danka Barteková s Matejom Tóthom. Medzinárodný olympijský výbor pozorne počúval názory z celého sveta

a predovšetkým odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie.

S akými variantmi ste rátali ešte predtým, ako prišla informácia o preložení Hier na rok 2021? Tušili ste, že napokon pristúpi organizátor a MOV k tomuto rozhodnutiu?

Slovenský olympijský a športový výbor veľmi pozorne sledoval situáciu, ktorá sa menila prakticky každý deň z minútu na minútu. Pred krátkym časom sme boli na návšteve Tokia, kde sme videli, že organizátori naplno pracujú. V debatách odklad nepripúšťali. Šírenie koronavírusovej pandémie v niektorých európskych krajinách, predovšetkým v Taliansku a v Španielsku, i vyhliadky pre USA, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu boli naozaj alarmujúce. Už pár dní som nemal pochybnosti, že olympijské hry v Tokiu sa ocitli v bezprecedentnom ohrození. Nechceli sme posielať športovcov do rizikového prostredia, zároveň nám všetkých bolo jasné, že nie všetci účastníci by mali férové podmienky na prípravu. Keď uplynulú nedeľu MOV prvýkrát oznámil, že o osude rozhodne do štyroch týždňov, ďalší scenár sa dal predpokladať. Východisko bolo presunutie hier, nikto nechcel ich zrušenie.

Nemalo prísť rozhodnutie skôr? Alebo – nie je naopak unáhlené?

MOV sa denne zaoberal aktuálnym stavom, v kooperácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou sa ju snažil vyhodnocovať. Možno pre niekoho prišlo rozhodnutie neskoro, pre iného sa môže zdať unáhlené. Ale je potrebné si uvedomiť, že olympijské podujatie sú megalomanské podujatie, najväčšie, aké vo svete existuje. Pred vyrieknutím niektorého z ortieľov bolo potrebné, aby organizátori i MOV vyhodnotili celý komplex vecí a až potom rozhodli. Olympijské hry sú iné ako majstrovstvá sveta v jednom konkrétnom športe. Investície do ich príprav boli veľké.

Už ste začali rokovania so sponzormi a dodávateľmi služieb – vrátane tých japonských – o predĺžení spolupráce prípadne preložení termínov vzhľadom na aktuálnu situáciu?

Rozhodnutie MOV a japonských organizátorov je ešte príliš čerstvé, ale hneď po jeho oznámení sme už urobili prvé potrebné kroky smerom k našim partnerom i záväzkom voči nim. Zatiaľ však nepoznáme nový termín olympijských hier, preto mnohé veci ešte nemôžeme plnohodnotne riešiť. Bude to otázka rokovaní počas najbližších týždňov. Výnimočná situácia si bude žiadať výnimočné riešenia.

Čo všetko teraz čaká SOŠV v súvislosti s prípravou olympiády v novom termíne?

Musíme si predovšetkým počkať na ďalšie kroky Medzinárodného olympijského výboru, ale aj medzinárodných federácií letných olympijských športov. Dôležité bude, ako sa zmenia kvalifikačné kritériá i celý kvalifikačný proces. SOŠV už mal rozbehnuté viaceré vlastné procesy. Pri prípravách sa urobil kus kvalitnej práce, aby sme u nás prezentovali tokijské hry predovšetkým ako sviatok športu pre každého. Dnes musíme všetko zmeniť a zamyslieť sa, ako máme projekty nastavené, ako ich vieme posunúť a zachrániť. Mali sme naštartované viaceré mechanizmy na zabezpečenie našej výpravy. Z ekonomickej i logistickej stránky budeme mať čo robiť. Pravdepodobne od jesene si celý predošlý proces zopakujeme odznova.

Organizátor už vyčíslil stratu, ktorú utrpí preložením termínu. Dá sa vypočítať alebo odhadnúť strata SOŠV?

Ani Japonci ešte nepoznajú presnú výšku strát, odhady sa rôznia. Aj pred nimi je množstvo dôležitých rokovaní. SOŠV už investoval finančné prostriedky do zabezpečenia našej účasti, museli sme zaplatiť zálohy za ubytovanie či dopravu, ale aj za pobyt našich športovcov na aklimatizačných predolympijských pobytoch. Mnohé objednávky sa budú môcť stornovať, ale nie všetky. Rovnako sme rozbehli aj viaceré projekty, ktoré mali propagovať olympijskú rodinu. Strata sa dnes ešte nedá vyčísliť, ekonomické dopady budeme rátať až v ďalších mesiacoch. Straty sa budeme snažiť minimalizovať.

Zaregistrovali ste reakciu jediného slovenského obhajcu zlata Mateja Tótha, ktorý naznačil, že v roku 2021 s najväčšou pravdepodobnosťou už v Tokiu štartovať nebude? Skúsite ho ešte prehovoriť?

Rozhodnutie o presune olympijských hier skomplikovalo situáciu pre starších špičkových športovcov, ktorí plánovali po Tokiu ukončiť kariéru. Matej Tóth patrí medzi nich. On i mnohí ďalší dnes budú musieť zvažovať, či svoju športovú kariéru predĺžia ešte o jeden rok. Nebude to jednoduché rozhodovanie. Ani Matej ho neurobí s horúcou hlavou. Určite sa s ním spojím a porozprávame sa o tom.

Komunikovali ste osobne s niektorými olympijskými športovcami? Aké boli ich reakcie?

Pravidelne som v kontakte s našimi športovcami. Rozprávali sme sa predovšetkým pred konečným rozhodnutím MOV a organizátorov. Aj naši športovci nedočkavo túžili po nejakej definitíve. Chceli vedieť, či budú môcť štartovať, alebo nie. Mojou túžbou predovšetkým bolo, aby mali všetci férové podmienky na prípravu i možnosť kvalifikácie.

Uvedomujem si, že súčasné opatrenia sú dôležité, aby sa zastavilo šírenie pandémie koronavírusu. Skúsenosti zo sveta sú alarmujúce, tieto preventívne opatrenia boli preto potrebné. Súčasná situácia ovplyvnila aj činnosť a prácu Slovenského olympijského a športového výboru. Naši zamestnanci už druhý týždeň pracujú z domu. Mali sme naplánované viaceré stretnutia, ktoré sme museli zrušiť. Niektoré boli dôležité z pohľadu našej práce. Pracujeme rovnako ako celá spoločnosť v obmedzenom režime. Vďaka moderným technológiám, videokonferenciám a telefónom sa nám darí vyrovnať sa so situáciou a zabezpečiť aspoň čiastočné fungovanie.

Stihli ste už – aspoň expresne – komunikovať s novovymenovaným ministrom školstva o podpore športu v tejto zložitej situácii?

Komunikujem s novým štátnym tajomníkom ministerstva školstva zodpovedným za šport Ivanom Husárom. Nevyhli sme sa v komunikácii ani tejto dôležitej téme.

Čo by ste v tejto dobe odkázali Slovákom, našim športovcom, funkcionárom a fanúšikom?

Zdravie je dnes prvoradé pre všetkých. Spolu so športovcami pripravil SOŠV výzvu #pripraveniostatdoma. Spoločne vyzývame, aby ľudia obmedzili osobný i spoločenský kontakt na čo najnižšiu mieru, boli zodpovední voči okoliu, doma sa venovali cvičeniu a pomohli zabrániť šíreniu koronavírusu. Správajme sa všetci zodpovedne. Verím, že tento boj spoločne vyhráme. A potom sa stretneme na športoviskách a posunuté olympijské hry budú pre celý svet signálom, že sa nám podarilo prekonať tento ťažký rok.