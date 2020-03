Triatlonistka opísala svoj desivý príbeh: Toto nie je iba chrípka, ale týždne bolesti!

Najskôr si myslela, že je iba prechladnutá. Neskôr nevedela vstať z postele a napokon skončila v nemocnici.

Mladá americká triatlonistka a bežkyňa Katja Svenssonová (20) opísala svoj priebech ochorenia na COVID-19. A z jej slov doslova mrazí.

"Ochorela som 22. februára. Najskôr som si myslela, že som len prechladla, takže som normálne pokračovala vo svojom živote. 28. februára som už však nemohla vstať z postele. 9. marca som už bola zúfalá, 14. marca som bola v nemocnici. Po štyroch dňoch ma prepustili. Dostala som špeciálny dýchací prístroj," píše Katja na sociálnej sieti a varuje ľudí, aby toto ochorenie nepodceňovali.

"Toto nie je „iba chrípka, alebo „žiadny veľký problém“. To sú týždne bolesti, lapanie po dychu, zimnica, silné potenie, záchvaty paniky, rýchly srdcový rytmus po celú dobu, slzy a neschopnosť vstať z postele. Najdesivejšou časťou je však to, ako často sa tento vírus môže schovávať u človeka bez symptómov a infikovať kohokoľvek okolo neho. Zostaňte doma, aby ste sa chránili. Možno už to máte. Zostaňte doma, aby ste chránili ľudí okolo vás. Nikdy nevieš, koho môžeš nakaziť a kto ochorie na celé týždne... alebo kto nakoniec musí bojovať o svoj život,“ opísala svoj príbeh.