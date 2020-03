Putin rozhodol: Rusko pre koronavírus presunie konanie referenda o novej ústave

Ruský prezident Vladimir Putin rozhodol, že vzhľadom na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 bude odložené referendum o zmenách ústavy, ktoré sa malo pôvodne konať 22. apríla. V stredu o tom informovala agentúra Interfax.

Putin vo svojom vyhlásení zdôraznil, že názor občanov Ruska je pre neho dôležitý a sľúbil, že plebiscit sa uskutoční neskôr. Podľa jeho slov sú však momentálne hlavnou prioritou "zdravie, život a bezpečnosť ľudí". Nový dátum konania referenda by mali stanoviť v spolupráci s expertmi, ktorí sledujú vývoj nákazy v krajine.

Prezident ďalej poznamenal, že ani Rusko sa nedokáže pred pandémiou izolovať, hoci štátne orgány robia všetko pre to, aby šírenie nového druhu koronavírusu spomalili. V rámci daných opatrení Putin vyhlásil, že v dňoch od 30. marca do 5. apríla budú mať všetci zamestnanci v krajine platené voľno. "Prosím občanov, aby brali do úvahy odporúčania lekárov a štátnych orgánov. Mnohé od toho teraz závisí," dodal prezident.

V Rusku bolo v stredu potvrdených celkovo 658 prípadov infekcie koronavírusom a doposiaľ žiadne úmrtia, čo je v protiklade s rýchlym šírením koronavírusu v Európe. Niektorí odborníci tvrdia, že nízke počty možno pripísať pomerne pomalému tempu testovania obyvateľstva. Donedávna analyzovalo testy z celého Ruska len jedno laboratórium v meste Novosibirsk a úrady preto otvárajú nové laboratóriá a zvyšujú tým počet vykonaných testov na koronavírus.

Starosta ruskej metropoly Moskva Sergej Sobianin Putinovi oznámil, že počet vykonaných testov na koronavírus v hlavnom meste sa v priebehu tohto týždňa zvýši z približne 3000 na 13 000 denne. Sobianin upozornil, že situácia sa môže rýchlo zhoršiť.