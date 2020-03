Tisíce Slovákov vymenili kanceláriu za svoj domov: Prečo nezvládame home office?

Vyčíňajúci koronavírus prinútil viaceré firmy umožniť svojim zamestnancom pracovať z bezpečia domova. Pre väčšinu Slovákov je to niečo nové, s čím majú minimálne, alebo žiadne skúsenosti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Home office je u nás skôr benefitom, ktorý ponúkajú len niektorí zamestnávatelia, než bežným štandardom. Sedieť v pohodlí vlastnej obývačky a venovať sa pritom práci však nie je pre každého vhodné. Prečo je to pre veľa ľudí problém a aké najčastejšie chyby robíme?

Súčasná situácia nie je vôbec bežná a aj čo sa týka práce z domu, podmienky sú dnes iné. Náš domov nie je nerušeným miestom vhodným na plnenie pracovných povinností. Rodičia sú zároveň aj opatrovateľmi a učiteľmi. „Takéto podmienky, samozrejme, znižujú výkonnosť aj tých najdisciplinovanejších a pracovným povinnostiam najoddanejších z nás,“ upozorňuje Zuzana Kusá, sociologička. Ani za ideálnych podmienok však práca z pohodlia obývačky nie je pre každého.

„Prirodzene introvertní ľudia, pre ktorých je štandard vedieť byť celé hodiny v tichu, pri zadanej úlohe sa spoľahnúť na svoje vedomosti bez potreby konfrontácie s okolím, to zvládajú omnoho lepšie ako ľudia spoločenskí,“ vysvetlila Simona Mištíková, riaditeľka marketingovej agentúry DIVINO. Ako dodala, naučiť sa byť efektívny a produktívny na home office si vyžaduje určité zručnosti a vyspelosť jednotlivca. Existujú na to aj školenia, ale nebol čas na takúto prípravu.

Treba sa to naučiť Otvoriť galériu Sociologička Zuzana Kusá: Zdroj: anc

Zuzana Kusá, sociologička

Je to takisto veľká skúška samoorganizačných schopností, ktorých pestovaniu - mimochodom - naše školstvo nikdy nevenovalo veľkú pozornosť. Niektorých k takejto dobrej organizácii a sebadisciplíne priviedli rodičia, šport či duchovné spoločenstvo zamerané na sebarozvoj. Nemyslím, že niekto sa s takýmto darom samoorganizácie narodí.

Chýba nám socializácia Otvoriť galériu Chýba nám socializácia Zdroj: anc

Lucia (30), technický prekladateľ, Bratislava

Už dva týždne s priateľom pracujeme z domu. Naši dvaja miláčikovia nevedia celkom, čo s našou neustálou prítomnosťou, ale každý si obsadil svoj kútik a zvykli sme si. V práci sme skvelý kolektív, ale to znamená, že sa navzájom viac rozptyľujeme. Takto sa viem lepšie sústrediť a pociťujem, že som aj podstatne pozornejšia. Keďže nemusíme „cestovať“, to množstvo času môžeme venovať podstatnejším veciam. Každý stíha svoje koníčky, viac sa venujeme navzájom aj našim domácim miláčikom. Je to na nezaplatenie. Občasná socializácia nám však začína chýbať. Čo sa týka samotného výkonu práce, ja som spokojná.

Musel som nastaviť mód selektívnej hluchoty Otvoriť galériu Musel som nastaviť mód selektívnej hluchoty Zdroj: anc

Juraj (39), konateľ spoločnosti, Trenčín

Základ je sústrediť sa, nájsť si tiché miesto v byte, nastaviť si pracovný režim a mód selektívnej hluchoty. Horšie si na to zvykajú deti. Musím im často vysvetľovať, že to, že je ocko doma, neznamená, že má voľno a môže sa s nimi hrať. Problém mi robí oddeliť pracovný čas od súkromného. Najmä popoludní, keď sa dostanem do pracovného tempa, mám problém prácu prerušiť, chcem dokončiť, čo som začal. To potozm prechádza až do večera a nevenujem sa poriadne rodine.

Home office v číslach

91 % Slovákov nemá podľa Európskeho štatistického úradu v bežných časoch vôbec možnosť pracovať z domu.

3,6 % z nás robí z pohodlia domova bežne a 5,4 % len niekedy.

86 % ľudí podľa prieskumu Európskej komisie dáva prednosť práci osamote.

0,5 % pracovných ponúk na portáli Profesia sa nevyžaduje byť počas práce na určenom mieste.

20,4 % ľudí má podľa prieskumu platy.sk možnosť občas robiť z domu, je to však ako benefit.

Problémom je dom plný detí Otvoriť galériu Problémom je dom plný detí Zdroj: anc

Ján (46), sales manager, Šamorín

Využíval som home office aj v predchádzajúcom zamestnaní, takže mám doma všetko potrebné pre prácu z domu (rýchly internet, tlačiareň, tichý kút, odkiaľ sa môžem pripojiť na video mítingy). Problémom je plný dom detí. Okrem práce treba dozrieť, aby mali urobené úlohy, dostali obed... Druhá vec je, že aj na druhej strane mojej práce sú ľudia väčšinou doma, čiže aj oni sa musia starať aj o svoje rodiny a tým pádom nie je komunikácia taká pružná.

Chýba nám osobný kontakt Otvoriť galériu Chýba nám osobný kontakt Zdroj: anc

Eva Sadovská (38), analytička, Bratislava

Home offi ce nie je pre mňa novinkou, pretože som ho využívala aj predtým. Iné je to v tom, že prácu musím rozumne a aj citlivo skĺbiť s chodom domácnosti a starostlivosťou o dieťa. S manželom sme si však nastavili systém, ktorý nám celkom zatiaľ funguje. Osobný kontakt rodinou, priateľmi či kolegami nám však chýba.

6 tipov, ako to zvládnuť Otvoriť galériu Nikola Richterová, PR Manager Profesia. Zdroj: anc