Prezident SOŠV Anton Siekel o odklade OH v Tokiu: Vítam toto rozhodnutie

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v utorok oficiálne rozhodol o odložení olympijských hier v Tokiu na rok 2021. Dôvod je pandémia nového koronavírusu.

Najväčšie športové podujatie sa malo pôvodne konať od 24. júla do 9. augusta 2020.

Oficiálne potvrdenie prišlo len krátko po tom, ako odloženie navrhlo hostiteľské Japonsko. Predseda vlády Šinzo Abe po telefonickom rozhovore s prezidentom MOV Thomasom Bachom zdôraznil, že pre pandémiu nového koronavírusu nehrozí úplné zrušenie podujatia. Podľa Abeho by sa mali OH uskutočniť najneskôr v lete 2021 ako dôkaz víťazstva sveta nad koronavírusom.

"Navrhol som, aby sme ich odložili približne o rok. Prezident Bach stopercentne súhlasil," citovala Abeho agentúra AFP. V Tokiu sa malo predstaviť viac ako 11.000 športovcov z 206 krajín sveta, ktorí mali súťažiť v 33 športoch a 50 disciplínach.

Odloženie hier privítal aj prezident Slovenského športového a olympijského výboru (SOŠV) Anton Siekel.

"Ja osobne aj SOŠV, a hádam môžem hovoriť aj za športovcov, vítame toto rozhodnutie, pretože prináša istotu do tohto ťažkého obdobia. Nikto nepochyboval, že by sme neposlali našich športovcov do rizikového prostredia, ale bál som sa, že nebudú mať rovnaké podmienky na prípravu. Na budúci rok to budú mať organizátori veľmi ťažké, aby našli termín, a nezávidím im, ale verím, že sa podarí nájsť kompromis a OH budú sviatok športu, pretože to je ich účel. Dúfam, že o rok budú zároveň signálom, že sa nám podarilo prekonať tento ťažký rok," povedal Siekel pre TASR.

Peter Korčok, prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a viceprezident SOŠV: "V súčasnej dobe je odklad určite správnym rozhodnutím. Najdôležitejšie je zdravie. Atletický svet potrebuje nielen konanie hier, ale aj to, aby sa športovci mohli na podujatie nerušene pripravovať a aby mali všetci na prípravu rovnaké podmienky. Veď miestenku na hry stále nemalo takmer 50 percent športovcov. Bolo by nespravodlivé, ak by niektorí mali šancu sa kvalifikovať a iní nie."