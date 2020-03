Zronená speváčka Máziková: Koronavírus mi zabil priateľov

Obete na životoch! Speváčka Eva Máziková (70) si uvedomuje, že je v rizikovej skupine čo sa týka rozšíreného smrtiaceho koronavírusu.

Preto si dáva veľký pozor, zdržuje sa hlavne doma a bez ochranného rúška sa nepohne. Prostoreká umelkyňa však v tomto období prežíva naozaj smutné chvíle. Práve koronavírusu podľahli jej priatelia z Talianska. Máziková sa prihovorila našim hrdinom v boji s koronavírusom na sociálnej sieti.

„Dnes je ten deň, keď by som sa chcela poďakovať všetkým lekárom, všetkým sestričkám, všetkým predavačom, všetkým policajtom... Všetkým tým ľuďom, ktorí riskujú svoj život a chcú nám pomôcť. Pomôcť v tom, aby sa korona nerozširovala,“ znel úvod speváčkinho príhovoru. Potom však prišiel šok, keď priznala, že práve táto pliaga jej zobrala blízkych ľudí.

„Ja som zatiaľ zdravá, naši priatelia z Talianska, žiaľbohu, už nie sú medzi nami. Je to strašné, nechcem o tom hovoriť, lebo sa hneď rozplačem,“ povedala so smútkom v hlase Máziková a viac túto tému nechcela rozoberať. Bolo však vidieť, že ju to veľmi trápi a je jej ľúto, že už svojich priateľov nikdy neuvidí. Ľudí na sociálnej sieti dokonca vyzvala, aby boli zodpovední.

„Pomáhajte lekárom tým, že naozaj budete počúvať to, čo lekári povedia. Ostaňte doma, nechoďte v skupinách von, pretože tým pomôžete lekárom a tým rýchlejšie korona odíde. Majte sa veľmi pekne,“ dodala na záver Máziková.