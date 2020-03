Pellegrini odmieta kritiku Matoviča: Podľa neho sa začalo konať už v januári

Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) je naďalej pripravený pomáhať Slovensku s koronakrízou.

Pripomína to na sociálnej sieti, kde zároveň odmieta kritiku súčasného predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) a hovorí o potrebe spolupráce. Matovič okrem iného tvrdí, že Smer-SD a jeho vláda začali konať neskoro. Kým bola predvolebná kampaň, si Smer-SD podľa Matoviča krízu nevšímal. Premiér tvrdí, že bývalá vláda nemala plán, ako postupovať pri zvyšovaní chorobnosti, a nezačala s nákupom ochranných pomôcok skôr.

Pellegrini hovorí, že konali už v januári. "Pokyn na nákup ochranného materiálu dostali nemocnice, policajti či hasiči už v januári, až následne prišli úlohy pre Správu štátnych hmotných rezerv. Som pripravený naďalej využívať svoje bohaté kontakty medzi svetovými štátnikmi na to, aby prišlo na Slovensko čo najviac zdravotníckeho materiálu, pretože ľudia to budú naďalej potrebovať," uviedol Pellegrini.

Podporil ho aj bývalý vicepremiér Richard Raši. Na sociálnej sieti pripomína Matovičove cesty do zahraničia počas kampane, kde točil videá. Raši píše, že odborníci a vláda v čase kampane otázku nového koronavírusu riešili, hoci vtedy neprichádzali ani z Talianska desivé správy. "Odborníci a aj my vo vláde sme už niekoľko týždňov predtým pracovali, pripravovali, čo bolo treba. A Igor Matovič si cestoval po Francúzskej riviére a po Cypre a točil si videjká," uviedol na sociálnej sieti Raši. Razantné protiepidemiologické opatrenia vláda podľa neho prijala veľmi rýchlo aj vďaka zodpovednej príprave. Tie podľa Rašiho pomohli, aby dramaticky nerástol počet nakazených. "Odovzdali sme kompetencie novej vláde s presvedčením, že prioritou je vyriešenie koronavírusovej krízy. Na politické boje a prekáračky bude dosť času aj potom. Teraz potrebujeme ťahať za jeden povraz a pokojne dáme novej vláde aj viac ako 100 dní, ak to bude pre stabilizáciu krízy potrebné," doplnil Raši, ktorý zároveň odmieta Matovičove útoky. Premiérovi vyčíta, že zatiaľ nepovedal žiadne z ním sľubovaných opatrení.

Pellegrini na premiérovu kritiku reaguje aj tým, že politikárčenie dnes ľudí nezaujíma. "Chcú vidieť schopnosť spolupracovať," uviedol. Tvrdí, že keď tento týždeň pristane lietadlo so zdravotníckym materiálom, bude sa z toho tešiť. "A nebudem z toho robiť politiku, že to ešte vybavila moja vláda. Pre občanov je kľúčové, že tu tie pomôcky budú, politikárčenie ich v tejto chvíli nezaujíma," doplnil s tým, že dnes treba ukázať národu súdržnosť a schopnosť spolupracovať v prospech ľudí.

Premiér kritizoval bývalú vládu aj v nedeľu (22. 3.) po návšteve štátnych hmotných rezerv. Hovoril, že sklad je prázdny, a avizoval odvolanie šéfa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetána Kičuru. Ten totiž podľa premiéra konal nehospodárne, ohrozujúc verejný záujem aj zdravie obyvateľov. Kičura reči o prázdnom sklade odmietol a trvá na tom, že postupoval zákonne.