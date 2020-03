Rozzúrený Matovič po nedeľnej kontrole: Žiadosť o odvolanie šéfa Správy štátnych hmotných rezerv

Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura nemá dôveru vlády, premiér Igor Matovič (OĽaNO) na pondelkovom (23. 3.) rokovaní vlády požiada ministra hospodárstva, aby podal návrh na jeho odvolanie.

Matovič to povedal na nedeľnej tlačovej konferencii po kontrole na SŠHR. Kičura podľa neho konal nehospodárne, ohrozujúc verejný záujem aj zdravie obyvateľov. "Po tejto kontrole pán predseda správy SŠHR nepožíva našu dôveru, zajtra (pondelok 23. 3., pozn. TASR) na zasadnutí vlády požiadam ministra hospodárstva, aby dal návrh na odvolanie predsedu Kajetána Kičuru z funkcie. Považujeme jeho konanie za nehospodárne, nie v súlade s verejným záujmom, priamo ohrozujúce verejný záujem a priamo ohrozujúce zdravie obyvateľov," povedal Matovič s tým, že takýto človek nemá čo vo vedení inštitúcie robiť. Zistenia chce posunúť orgánom činným v trestnom konaní. Myslí si, že by jeho konanie malo mať trestnoprávne dôsledky.

Premiér priblížil, že dočasne poverený vedením SŠHR by mohol byť niekto z úradu. Pripustil, že ak má minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) k dispozícii schopného človeka, ktorému dôveruje, môže ho do funkcie dosadiť. Matovič poukázal na to, že Kičura uzavrel napríklad dve zmluvy dokopy za 35 miliónov eur s firmou, ktorá mala dovtedy obrat 74 000 eur. Skonštatoval, že sa pýtali na spôsob, akým vybrali firmy, ktoré oslovili, keďže predtým napríklad táto firma v podobnej oblasti nepôsobila. Nazdáva sa, že im správa úmyselne zatajila dve zápisnice. Po ich preštudovaní konštatuje, že komisia uchádzača o objednávku neodporučila ako vhodného, napriek tomu Kičura zmluvy podpísal.

Zdôraznil tiež, že SŠHR zabezpečila nákup testov, na ktoré ministerstvo zdravotníctva nedalo objednávku a ktoré nepotrebuje. Matovič predpokladá, že v horizonte týždňa alebo desiatich dní dokážu zabezpečiť nemocnice ochrannými pomôckami. V pondelok sa chce na Úrade verejného zdravotníctva SR stretnúť so špecialistami. Riešiť majú ponuku z Českej republiky, ktorá nabehla na iný spôsob testovania.