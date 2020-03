Pod šéfom Správy štátnych hmotných rezerv sa trasie stolička: Matovič žiada vysvetlenie nákupov ochranných pomôcok

Trasie sa pod ním stolička!

Ak predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura nevysvetlí všetky otázky o nákupoch ochranných pomôcok a ukáže sa, že vedenie SŠHR nekonalo zodpovedne, na pondelkovom (23. 3.) rokovaní vlády predloží minister hospodárstva návrh uznesenia na Kičurovo odvolanie. Po stretnutí na pôde SŠHR to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že k odvolávaniu nedôjde, ak ho vedenie presvedčí o opaku.

"Ja mám dnes dopredu pocit, že nás o tom nedokážu presvedčiť a držím im palce, aby nás presvedčili o tom, že to bolo zodpovedné konanie z ich strany. Každopádne, ak by sa ukázalo, že to bolo nezodpovedné konanie, zajtra (pondelok 23. 3., pozn. TASR), keď bude zasadať vláda, poprosím ministra hospodárstva, aby predložil návrh uznesenia na odvolanie riaditeľa SŠHR, aby sme veľmi rýchlo zabezpečili poriadok v tejto inštitúcii. Možno to však nebude, keď nás pán riaditeľ presvedčí o opaku," povedal Matovič.

Premiér po návšteve SŠHR skonštatoval, že v skladoch nie sú žiadne jednorazové ochranné obleky pre zdravotníckych pracovníkov, návleky na obuv k oblekom, ochranné okuliare, respirátory FFP3 či FFP2. Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) podľa neho zanechala prázdny sklad. Zdôraznil potrebu čo najskôr zabezpečiť tieto prostriedky pre zdravotníkov. V súvislosti so zmluvami na nákup a zabezpečenie ochranných prostriedkov hovorí o otáznom efektívnom narábaní so štátnymi prostriedkami. Odpovede na všetky otázky podľa jeho slov dostanú každú chvíľu.

Matovič kritizoval, že po prvý raz krízový štáb zasadal pre šírenie nového koronavírusu až 27. februára, čo považuje za neskoré. Poukázal na to, že to bol prvý deň volebného moratória pred parlamentnými voľbami. "Smer-SD a vláda, dokým bola predvolebná kampaň, si krízu koronavírusu nevšímali," poznamenal s tým, že až deň potom prišli na SŠHR inštrukcie, čo by mala zabezpečiť.