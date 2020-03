Premiér dal Kičurovi ultimátum za predražené rúška: Od podania návrhu na odvolanie ho delia hodiny

Ak predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) Kajetán Kičura nevysvetlí všetky otázky o nákupoch ochranných pomôcok, minister hospodárstva Richard Sulík navrhne uznesenia na Kičurovo odvolanie.

Po stretnutí na pôde SŠHR to povedal premiér Igor Matovič. Dodal, že k odvolávaniu nedôjde, ak ho vedenie presvedčí o opaku. V nedeľu ráno sa nový premiér - len pár hodín po tom, čo sa ujal úradu - vybral za šéfom SŠHR Kajetánom Kičurom, aby ho oboznámil s obsahom našich zásob. Po stretnutí Matovič vyhlásil, že vláda zanechala prázdny a nepripravený sklad štátnych hmotných rezerv. Dodal, že chýbajú jednorazové ochranné obleky pre zdravotníckych pracovníkov, ochranné okuliare či respirátory FFP3 či FFP2.

Kičuru sa premiér pýtal aj na zmluvy na nákup ochranných prostriedkov, ktoré vyvolávajú podozrenia o neefektívnom narábaní so štátnymi prostriedkami. Svoje konanie mu bude musieť vysvetliť, inak mu hrozí vyhadzov. „V každom prípade, ak by sa ukázalo, že to bolo nezodpovedné konanie, v pondelok, keď bude zasadať vláda, poprosím ministra hospodárstva, aby predložil návrh uznesenia na odvolanie riaditeľa SŠHR, aby sme veľmi rýchlo zabezpečili poriadok v tejto inštitúcii. Možno to však nebude, keď nás pán riaditeľ presvedčí o opaku,“ priblížil Matovič.

Dreli dňom a nocou

Kičura reagoval tým, že správa koná vždy v zmysle zákona. Uzavreté zmluvy podľa neho predražené nie sú. „Nesmie vyznieť, že ja obhajujem nejakú zmluvu. Obhajujem postup úradníkov, ktorí tri týždne, deň i noc dreli pre Slovensko, zabezpečili to. Za svojich úradníkov sa s plnou zodpovednosťou postavím,“ vyhlásil Kičura a dodal, že má pocit, že urobil všetko, čo sa dalo. Doplnil, že v priebehu budúceho týždňa by mali pristáť na Slovensku tri lietadlá so 105 tonami tovaru.

Priviezť by mali respirátory FFP3, ochranné odevy aj rýchlotesty. Matovič tiež kritizoval, že po prvý raz krízový štáb zasadal pre šírenie nového koronavírusu až 27. februára, čo považuje za neskoré. Poukázal na to, že to bol prvý deň volebného moratória pred parlamentnými voľbami. „Smer a vláda, dokým bola predvolebná kampaň, si krízu koronavírusu nevšímali,“ uviedol s tým, že až deň potom prišli inštrukcie, čo by mala zabezpečiť.