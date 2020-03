Prídeme o najväčší športový sviatok? Organizátori OH sa potichu pripravujú na odklad hier

Usporiadatelia olympijských hier v Tokiu sa kvôli pandémii koronavírusu potichu pripravujú aj na možné odloženie súťaží.

Hoci Medzinárodný olympijský výbor aj japonská vláda trvajú na pôvodnom termíne hier od 24. júla do 9. augusta, dva zdroje blízke organizátorom povedali agentúre Reuters, že už vznikajú scenáre rôznych možností odloženia. "Boli sme požiadaní o simuláciu variantov odloženia hier. Preto vytvárame alternatívne plány B, C, D podľa doby, o akú by sa hry odložili," povedal jeden z nemenovaných zdrojov.

Súčasťou týchto plánov sú podľa neho aj ekonomické dôsledky. Druhý zdroj uviedol, že sa uvažuje o odložení hier o rok či dva, ale aj o kratšiu dobu - mesiac alebo 45 dní. "Rozhodnúť sa o tom ale každopádne musí čo najskôr, inak náklady porastú," povedal. MOV ani japonskí usporiadatelia zatiaľ správu Reuters nekomentovali.

Šírenie nákazy v súčasnosti športový svet takmer zastavilo a kvôli obmedzeným možnostiam prípravy silnejú hlasy žiadajúce odloženie tokijských hier. Prezident MOV Thomas Bach však zmenu termínu odmieta, aj keď aj on v posledných dňoch pripustil, že MOV pracuje s rôznymi scenármi. Japonsko dúfa, že olympijské hry prilákajú množstvo zahraničných turistov.

Jednou z posudzovaných možností je však aj konanie súťaží bez divákov. To by znamenalo stratu 800 miliónov dolárov (asi 743 miliónov eur) za 7,8 milióna vstupeniek. Náklady usporiadateľov na OH v Tokiu sú oficiálne 12,6 miliardy dolárov (11,7 miliárd eur). Rekordné viac ako tri miliardy dolárov sú od japonských sponzorov, medzi ktorými podľa Reuters vzrastá nervozita.