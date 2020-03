Hviezda Kameňáka Josef Laufer bojuje o život: Podpísal sa pod zlyhanie srdca dlhodobý stres?

Jednoduchý zákrok sa zmenil na peklo! Český spevák a herec Josef Laufer (80), ktorý je divákom známy najmä z filmovej série Kameňák, momentálne bojuje o život.

Sympatický umelec si ľahol pod nôž, keď mal absolvovať bežný zákrok s kolenom, no nakoniec mu pri operácii podľa českých médií zlyhalo srdce!

Český spevák a herec Josef Laufer je momentálne vo vážnom zdravotnom stave a leží v pražskej Nemocnici Na Homolke. Práve tu sa totiž umelec zveril do rúk lekárov, ktorí mu mali pri bežnej ortopedickej operácii dať dokopy koleno. Pri zákroku však podľa českého Blesku prišlo ku komplikáciám a herec známy z komediálnych filmov Kameňák sa v priebehu sekundy musel popasovať o svoj život. Otvoriť galériu Umelec sa preslávil aj vďaka filmovej sérii Kameňák. Zdroj: gt

„Pri operácii kolena mu skolabovalo srdce. Doktorom sa ho podarilo znova uviesť do činnosti, ale museli ho dať do umelého spánku,“ povedal zdroj z okolia Laufera pre české médiá. „Pán Laufer je hospitalizovaný na našej koronárnej jednotke,“ potvrdili informáce Blesku v Nemocnici Na Homolke s tým, že je v opatere akútnej kardiológie.

O známeho šoumena sa však obáva nielen rodina, ale aj kamaráti. „Niekoľkokrát som sa mu snažil dovolať, ale márne. Naposledy to bolo, keď som mu chcel popriať k meninám, ale mal vypnutý telefón. To sa nestáva a bolo mi to divné,“ povedal klavirista Pavel Větrovec, ktorý bol s Lauferom v pravidelnom kontakte.

Dlhodobý stres

Umelec bol pritom na prvý pohľad v poriadku, no na pohode mu určite nepridávali ani problémy s manželkou Irenou Greifovou. Tá bola s toxickým šokom tri roky v nemocnici a nikto nevedel, či sa ešte vráti domov. Laufer mal o svoju polovičku, s ktorou je 50 rokov, veľký strach. Pred rokom a pol sa však vrátila domov a učila sa znova chodiť. Ďalšou ranou preňho potom bola smrť Karla Gotta († 80), s ktorým bol veľmi dobrý kamarát.