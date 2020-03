Herec Josef Laufer z Kameňáku bojuje o život: Počas operácie kolena mu zlyhalo srdce!

Český herec a spevák Josef Laufer je v pražskej Nemocnici Na Homolce po tom, ako mu počas operácie kolena zlyhalo srdce.

"Lekárom sa ho podarilo znova naštartovať, no museli ho uviesť do umelého spánku," povedal pre český denník Blesk nemenovaný zdroj. Ako dodáva portál iDNES.cz, 80-ročný herec v minulosti nemal výrazné problémy so srdcom.

V roku 2016 podstúpil endoprotézu kolena a o rok neskôr aj druhého. Absolvoval tiež operáciu žlčníka. Predstaviteľ Lea Kohna z filmovej série Kameňák (2000, 2004, 2005 a 2013) aj vo svojom veku hrá v muzikáloch, koncertuje a nakrúca. Je ženatý s kostýmovou výtvarníčkou Irenou Greifovou, s ktorou má dcéru Ester.