To je pohľad! Záhradkárov i meteorológov prekvapil sneh: Dokedy nás ešte bude trápiť zima?

Na vytúženú jar si budeme musieť ešte počkať. Po sobotňajšom snežení na severe Slovenska nás zima neopustí ani v nedeľu či v úvode pracovného týždňa.

Príchod výrazného studeného frontu prekvapil najmä záhradkárov, ale aj meteorológov. Po miernej zime totiž práve v marci prišlo najväčšie ochladenie. Veľký pozor by si mali dať aj šoféri, nočné mrazy môžu skomplikovať aj situáciu na cestách. Podľa odborníkov zima ešte niekoľko dní potrápi celé Slovensko. Na nočný mráz, ktorý môže v horských dolinách dosiahnuť až -14 °C, upozorňuje aj meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mínusové ranné teploty môžeme podľa neho očakávať aj na začiatku týždňa. „Príchod studeného počasia koncom marca nie je nič nové, ale je to zároveň prekvapivé. Zima v januári a vo februári bola dosť mierna a najvýraznejšie ochladenie prišlo práve teraz, keď už máme jar,” uviedol Siman s tým, že chladné počasie potrápi Slovensko nasledujúcich 4 až 5 dní. Zvýšenú opatrnosť by mali venovať jazde najmä šoféri. Aj keď meteorológovia neočakávajú príchod mrznúcich zrážok, vodiči by mali byť pripravení na lokálne poľadovice najmä v ranných hodinách. Ovplyvní takéto počasie aj šíriaci sa koronavírus?

Podľa Petra Sabaku z Kliniky infektológie a geografickej medicíny ÚNB vedci na túto otázku nepoznajú odpoveď. „Nevieme, ako zmeny ročných období môžu vplývať na zmeny tohto vírusu. Vieme, že chrípka sa v letných mesiacoch prenáša oveľa menej a preto niektorí ľudia teoretizujú, že by to takto mohlo byť aj s týmto novým ochorením,“ reagoval Sabaka.

Kde bude mrznúť?

Snehová prikrývka v sobotu zahalila prvé jarné kvietky ako sú narcisy a fialky, ale aj vychádzajúce výhonky zeleniny. Aj keď je to pekný pohľad, blížiaca sa predpoveď počasia pestovateľom robí vrásky na čele. „Sneh začal padať v sobotu ráno a zakrátko sa roztopil. Ale hlásia mráz, takže budem musieť zakryť cesnak ihličím,“ prezradila Katarína z Novej Bystrice (okr. Čadca). Siman zhodnotil, že pre záhradkárov predpoveď počasia nebude najradostnejšou správou.

„V mnohých častiach Slovenska už stromy začínajú pučiť a zmena počasia bude pre nich určite problém. Nepôjde totiž len o prízemné mrazy a mrznúť bude aj na juhozápade,“ dodal meteorológ. Návrat k jarnému počasiu by už mal prísť koncom pracovného týždňa. Vo štvrtok a v piatok meteorológovia očakávajú denné teploty nad 10 stupňov Celzia.

Ako bude?

Dnes - deň: -3 až 7°C, noc: 2 až -8°C

Pondelok - deň: -2 až 5°C, noc: -2 až -13°C

Utorok - deň: -1 až 6°C, noc: -3 až -14°C

Streda - deň: 1 až 8°C, noc: 0 až -7°C