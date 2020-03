Mladá žena sa po 12 dňoch dostala z obávanej choroby: Môj boj s koronavírusom

Masérka športovcov Kaelyn Sheedy (29) z Floridy sa dostala z koronavírusu. O svoju skúsenosť sa podelila s fanúšikmi na Instagrame, informuje News.com.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vírus zrejme dostala na dovolenke v Európe. Navštívila Španielsko, Francúzsko a Taliansko, kde pravdepodobne ochorela. Počas výletu bola v Miláne, ktoré je teraz červenou zónou a teda epicentrom koronavírusu. O dva dni neskôr sa u nej v Paríži prejavil prvý symptóm – horúčka. Príznaky sa zhoršili po pristáti na letisku JFK v New Yorku. Okamžite kontaktovala americké centrá pre choroby a prevenciu, dovolili jej však letieť domov na Floridu.

„Prvé dva dni som mala horúčku a neznesiteľne ma pálili oči,“ povedala Kaelyn. Že má koronavírus, vedela v momente, ako začala mať problémy s dýchaním. Počas choroby mala teplotu do 40 stupňov, kašľala, pociťovala pálenie očí, bolesť svalov a škriabanie v krku. Svoje rýchle zotavenie pripisuje najmä zdravému životnému štýlu a dobrej kondícii.

Hoci jej boli predpísané antibiotiká, nie je si istá, či zabrali. Spoliehala sa najmä na detox a vitamíny na posilnenie imunity. Po tom, čo sa dozvedela diagnózu, sa nestretla so žiadnym doktorom. Komunikácia s lekárom a vedcom z floridského rezortu zdravotníctva prebiehala cez Skype alebo telefonicky. "Celá moja izolácia a karanténa prebiehali doma,“ napísala na Instagram.

Na stupnici od 1 do 10 by chorobu Covid-19 v porovnaní s chrípkou hodnotila ako niečo medzi 7 a 8. Ako zdravá žena v dobrej forme mala lepšiu šancu bojovať s vírusom. Spätne si však želá, aby jej úrady neumožnili letieť domov, bojí sa, že mohla niekoho nakaziť.

O svoj zážitok sa podelila na sociálnej sieti. Hovorila aj o tom, že žije so sestrou, u ktorej sa vírus nepotvrdil. Celý čas nosila masku a potom odišla do izolácie. U Kaelyn trvala choroba 12 dní. Vyliečenie potvrdili dva negatívne výsledky testov na 12. a 14. deň. Teraz už je úplne zdravá a cíti sa dobre. Ostatných povzbudzuje, aby radšej ostali doma. „Tento vírus pôsobí na každého inak, toto je len moja skúsenosť. Nebolo to také hrozné. Dúfam, že to niekomu pomôže,“ napísala.

Tu je jej denník, v ktorom opísala svoje symptómy:

Deň 1.: 39,4°C, suchý kašeľ, únava

Deň 2.: 39,4°C, suchý kašeľ, únava

Deň 3.: bez teploty, vlhký kašeľ, zelené hlieny (indikátor zápalu horných dýchacích ciest), dýchavičnosť ("Nikdy to nebolo také zlé, že by som potrebovala ísť do nemocnice, ale myslím, že niekto s ďalšími súvisiacimi diagnózami, alebo starší človek, by mohli mať ťažší priebeh.")

Deň 4.: vlhký kašeľ, hlien (žltý/zelený), dýchavičnosť

Deň 5. - 7.: "Začala som brať výživové doplnky", vlhký kašeľ (agresívnejší), dýchavičnosť

Deň 8. - 9.: vlhký kašeľ, hlien (žltý/čistý s trochou krvi, ale len dva dni)

Deň 10. - 11.: suchý kašeľ, hlien, "po fyzickej stránke som sa cítila v poriadku."

Deň 12.: bez príznakov, prvý negatívny test

Deň 13.: bez príznakov

Deň 14.: bez príznakov, druhý negatívny test