Zaľúbenci napriek koronavírusu usporiadali svadbu so 140 hosťami: Po 2 týždňoch sa spustilo peklo

Takto si svoju svadbu nepredstavovali. V Novom Južnom Walese v Austrálii sa napriek tomu, že vo svete zúri koronavírus, konala začiatkom marca svadba, na ktorej bolo 140 hostí. Od romantického dňa ubehli 2 týždne a začali prichádzať prvé zlé správy.

Ako uvádza portál News.com, 37 svadobných hostí malo pozitívny test na koronavírus. Medzi nakazenými je aj tehotná mamička dvoch detí či senátor. Nakazili sa aj ďalšie 4 osoby, ktoré sa síce na svadbe nezúčastnili, no boli v úzkom kontakte s nakazenými svadobčanmi. Nevesta a ženích sa vrátili zo svadobnej cesty na Maldivách a výsledky ich testov sú negatívne.

Ženích a nevesta teraz musia čeliť neželanej pozornosti. "Musíme sa zaoberať ľuďmi, ktorí nás obviňujú z nezodpovednosti a vinia nás zo šírenia vírusu. Bolo to dosť drsné, je to pre nás citlivé a snažíme sa od toho chrániť hostí," povedala Emma Metcalf. On aj jej novomanžel sú v šoku. "Je to šialené. Celý večer sme bozkávali a objímali ľudí. Nevieme to vysvetliť a už vôbec tomu nemôžeme uveriť," tvrdí Scott Maggs.

Na svadbe Scotta a Emmy bola aj Sally Hawach, ktorá je v 30. týždni tehotenstva. „Ani si neviete predstaviť, ako veľmi stresujúce to je. Som v 30. týždni a mám dve deti, ktoré majú 2 roky a 1 rok. Zdá sa, že aj moje mladšie dieťa sa nakazilo. Veľmi ma trápi myšlienka, že by som mohla niekoho infikovať,“ vyjadruje svoje obavy tehotná Sally. Vyzýva všetkých, ktorí boli s ňou v kontakte, aby sa radšej izolovali od ostatných.

Manželia sa o hrozných výsledkoch testov dozvedeli na ich svadobnej ceste na Maldivách. „Dostali sme správu, kde sa písalo: Potrebujeme od vás podrobnejšie informácie, pretože u dvoch ľudí z vašej svadby sa potvrdil koronavírus,“ uviedli manželia. Od tej chvíle sa počet nakazených zvyšoval.

Sonya Keller, ktorá je majiteľkou luxusných priestorov, kde sa svadba konala, tvrdí, že najnovšie informácie o prepuknutí choroby jej zničili podnikanie. Podľa nej jej svadobčania prisahali, že v čase svadby nebol nikto smrtiacim koronavírusom nakazený. „Ani si neviete predstaviť škody, ktoré týmto naše podnikanie utrpelo,“ zverejnila na sociálnej sieti.