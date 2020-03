Slováci žijúci v zahraničí: Ako vyzerá náš boj s koronavírusom

Sú tisícky kilometrov od domova, napriek tomu sa ich boj s koronavírusom bytostne týka.

Slováci žijúci v zahraničí sa stretávajú s takmer rovnakými problémami ako našinci, väčšina z nich sa však zhoduje, že sme ako národ oveľa zodpovednejší ako cudzinci.

Anglicko - Galina (35), módna návrhárka

- Keď som cestovala za svojimi nevestami, pretože pracujem ako módna návrhárka, tak som si počas jazdy všimla, že ulice boli plné ľudí, plné turistov. Rúška sa nosia veľmi málo, aj keď zo dňa na deň je to o trochu lepšie. Ja sa snažím pracovať len vo svojom ateliéri. Tu situáciu zo začiatku veľmi podcenili a opatrenia sa začali prijímať oveľa neskôr ako na Slovensku. Až včera zatvorili školy. Aj napriek zákazu boli otvorené puby a reštaurácie. Známa dostala symptómy a ochorela.

V panike volala NHS (lekára) a tam jej iba povedali, že nemôžete prísť, ostaňte doma a ak máte podozrenie, že to máte, volajte 111. Po hodinovom čakaní na linke to vzdala, pretože sa nedalo dovolať. A to situácia ešte nebola ani vážna a nemocnice to nezvládajú. Všade o sebe šíria, akí sú pripravení, ale pravda je úplne iná! Človek sa tu cíti bezmocný. Stále tu prízvukujú, že väčšina ľudí by mala prísť do kontaktu s vírusom, aby si vytvorili imunitu.

USA - Lenka (36), v domácnosti

- Najdôležitejším opatrením v štáte New Hempshire je to, že smieme chodiť von iba na nákupy. Otvorené sú len potraviny a lekárne. Ľudia si musia držať dištanc na 6 metrov. Školy sú zavreté a od pondelka sa učí doma cez počítače, veľa ľudí pracuje z domu. Vo všeobecnosti tu ľudia nenosia rúška, ani ja ho nemám, dajú sa zohnať ťažko. Ale berú to tu vážne, nezgrupujú sa tu skupinky na uliciach. Bary a reštaurácie sú zavreté, funguje len dodávka jedla.

Vo veľkom tu funguje testovanie. Funguje tele Health, čo znamená, že zavoláme cez internet lekárovi a oni podľa symptómov povedia, čo ďalej. Niečo ako skype s lekárom. Dezinfekčných prostriedkov je dostatok, chýba však napríklad toaletný papier. Stále nám hovoria, že pracujú ma antivíruse. Najhoršia situácia je v rámci USA v New Yorku a v Kalifornii.

Srbsko - Za porušenie zákazu tu hrozí basa, Simona (40), farmaceutka, Belehrad

Momentálne sme doma. Karanténa tu však začala o týždeň neskôr ako na Slovensku, aj školy nechali dlhšie otvorené. Rúška v Belehrade nosí málo ľudí, lebo sa nedajú kúpiť. Videla som asi 2. Niektorí si začali šiť doma tak ako u nás, ale srbské ženy nie sú také vynaliezavé gazdinky. Čo sa týka obchodov, sú ešte otvorené, múka a olej sú však permanentne vypredané. Problémom sú aj dezinfekcie na ruky. Tie sme nezohnali už týždeň.

Čo je iné ako na Slovensku, je, že dôchodcovia nad 65 majú zákaz vychádzať. Večer po 20.00 hod. je tento zákaz pre všetkých. Inak za nedodržanie zákazu, ak by mal niekto otvorenú reštauráciu alebo fitko, nie je pokuta, ale basa na 3 roky. Čo viazne, je zásobovanie s liekmi. Ja neviem zohnať synovi antiastmatikum. Na koronavírus sa testuje len v štátnych nemocniciach, ktoré sú v úbohom stave. Aj to len symptomatickí pacienti. Títo ľudia však prežili nedávno vojnu, takže to očakávajú a berú stoicky.

Česko - Noema (26), PR manažérka

- S priateľom už týždeň pracujeme z domu, na víkend sme chceli ísť domov na Slovensko, ale museli sme to zrušiť. Snažíme sa vychádzať čo najmenej a rešpektovať nariadenia vlády. Nákupy si robíme na celý týždeň dopredu. Von chodíme len na zdravotnú prechádzku, aj to len do lesa, ktorý máme hneď za domom. Rúško sme si ušili sami, pretože tu je všetko vykúpené. Zaráža ma, že najviac ľudí bez zakrytých úst a nosa vidím dôchodcov, ktorí sú paradoxne najviac rizikoví. Je skvelé, ako si však ľudia pomáhajú.

Doma šijú rúška pre lekárov, firmy si zdieľajú zamestnancov, musíme to nejak prežiť. Sledujeme situáciu nielen v Česku, ale aj doma. Nariadenia sú prísne, ale má to svoj zmysel. Nemyslím si, že nemocnice by boli pripravené na nával chorých ako v Taliansku či Španielsku. To by bol kolaps. Stále sa rieši nedostatok ochranných pomôcok a otázny by bol aj počet prístrojov na pľúcnu ventiláciu. Čo ma teší, slovenskí politici a novinári išli príkladom s rúškom oveľa skôr tu v Česku.

Nemecko - Tomáš (29), operátor výroby

- Momentálna situácia v Nemecku je pokojná, no ľudia to berú na ľahkú váhu na rozdiel od Slovákov. Síce sú vo všetkých lekárňach vykúpené rúška, nikto ich nenosí. Po dlhom čase konečne zakročili a nastali isté zmeny. Momentálne sú otvorené len potraviny, lekárne, drogéria, pošta a niektoré služby. Napriek tomu, že sú školy pozatvárané, deti dovčera behali po vonku. Čo ma zaráža najviac, Nemci si robili akési koronapárty. Stretávali sa v parkoch, púšťali hudbu. Chvália sa, že majú silnú imunitu a všetko prežijú. V Bavorsku, kde momentálne žijem, platí od soboty zákaz vychádzania. Po novom si budem musieť do roboty nosiť so sebou pracovnú zmluvu, aj do obchodu, keď pôjdem nakúpiť.