Strelca z Utrechtu odsúdili na doživotie: Nekompromisné slová holandského sudcu

Holandský súd uznal v piatok za vinného a odsúdil na doživotný trest odňatia slobody muža obžalovaného zo zastrelenia štyroch cestujúcich v električke v meste Utrecht.

Obžalovaný, 38-ročný Gökmen Tanis, sa na vypočutí verdiktu nezúčastnil v dôsledku opatrení uvalených pre pandémiu koronavírusu. Zradikalizovaného muža uznali za vinného z vrážd motivovaných terorizmom.

Predsedajúci sudca Ruud van Veldhuisen povedal, že. Strelec sa k činu z vlaňajšieho marca priznal a uviedol, že konal sám. Tanis počas súdneho konania neodpovedal na otázky a opakovane ho vykázali zo súdnej siene, pretože opakovane urážal sudcov, obhajcu a rodiny obetí.

Tanis vlani 18. marca vošiel do električky v Utrechte a v ruke mal pištoľ s pripevneným tlmičom. Na cestujúcich strieľal z krátkej vzdialenosti. Potom vyskočil z električky a zastrelil vodiča, ktorý sedel za volantom automobilu. Tanis zanechal v únikovom aute rukou písaný list s týmto znením: "Robím to pre svoje náboženstvo, zabíjate moslimov a chcete nám zobrať našu vieru, ale nepodarí sa vám to. Boh je veľký." Obeťami streľby sa stali traja muži vo veku 28, 49 a 74 rokov a jedna žena vo veku 19 rokov.