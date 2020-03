Koronavírus ovplyvní firmy, zamestnancov aj dodávateľov: Čo znamená zatvorenie automobiliek?

Automobilový priemysel na Slovensku sa zastavil! Štyria najväčší zamestnávatelia ohlásili zastavenie výroby, desaťťtíce ľudí zostali doma.

Tvrdý dopad opatrení však pocíti aj 250-tisíc zamestnancov, ktorí pracovali pre subdodávateľské firmy. Ako sa to odrazí na peňaženkách zamestnancov a čo tento výpadok znamená pre štát?!

Kia Motors Zdroj: tasr

- Teplička nad Váhom (okr. Žilina)

- Počet zamestnancov: 3 700

- Zatvorené od 23. marca do 4. apríla

Ako posledná z automobiliek zatvorila Kia. „S plným vedomím a zodpovednosťou za zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a za účelom zabránenia šírenia koronavírusu dočasne preruší výrobu od pondelka 23. marca. Toto opatrenie sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, okrem tých, ktorých prítomnosť je nevyhnutná,“ napísal hovoca firmyJán Žgravčák.

Volkswagen Zdroj: sita

- Bratislava

- Počet zamestnancov: 12 000

- Zatvorené od 17. marca do 31. marca

Najväčší zamestnávateľ prerušil výrobu v bratislavskom závode a stupavskej nástrojárni v utorok 17. marca a o deň neskôr aj v Martine. „Dočasná odstávka bude trvať predbežne dva týždne. Reagujeme tým na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom a dočasnou odstávkou výroby prispieva k spomaleniu šírenia nákazy,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová. Automobilka sa rozhodla prerušiť výrobu tiež s ohľadom na črtajúci sa prepad dopytu na trhu s vozidlami, pričom zároveň narastá riziko pri zásobovaní dielcami aj na strane dodávateľskej siete. „S odborármibolo dohodnuté, že tisíce zamestnancov výrobnej i nevýrobnej oblasti zostanú doma s náhradou mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku,“ dodala Kovarovič Makayová.

PSA Peugeot - Citroën Zdroj: sita

- Trnava

- Počet zamestnancov: 4 500

- Zatvorené od 19. marca do 27. marca

Automobilka vo svojom stanovisku uviedla tri dôvody, pre ktoré pristúpila k obmedzeniu. „Prvým je výskyt ochorenia COVID-19 a naša snaha chrániť zamestnancov, druhým dôvodom je fakt, že nastávajú komplikácie s dodávkami dielcov a tretím, že začíname cítiť pokles dopytu na automobilovom trhu,“ uviedol pre TASR hovorca Peter Švec. Podľa šéfa odborov Milana Minárecha ľudia skôr pocítili úľavu a tešili sa, že budú doma. „Sú však aj takí, ktorí majú prevažne rodiny a tým bude plat určite chýbať. Ľudia budú musieť jesť, budú musieť platiť účty, nájmy i hypotéky.“ uzavrel.

Land Rover Zdroj: mf

- Nitra

- Počet zamestnancov: 3 500

- Zatvorené od 21. marca do 13. apríla

Prerušiť výrobu sa rozhodol aj Land Rover Jaguar v Nitre, druhá najväčšia automobilka s výrobou na Slovensku. U zamestnancov vládne na jednej strane uspokojenie, na druhej strach. „Sme radi, že sa nám podarilo vyjednať dočasné zatvorenie závodu, zdravie ľudí je momentálne na prvom mieste. Zároveň si uvedomuje negatívny dosah, keby to malo byť na dlhšiu dobu.,“ povedal Peter Mrázik, viceprezident Moderných odborov AIOS Jaguar Land Rover Slovensko.

„Pri vzťahu so zamestnancami sa využívajú všetky zákonné prostriedky na čerpanie voľna, ako sú dovolenka, prekážka na strane zamestnávateľa, či konto práce. Ľudia to ešte nevnímajú zle, problém by bol pri dlhodobejšom výpadku a to aj na strane závodu. Pri scenári viac ako tri mesiace by to bolo asi ťažko obnoviteľné,“ dodáva Mrázik. Najväčší problém vidí aj v tom, že mnoho ľudí je zaťažených exekúciami. „Je to viac ako polovica zamestnancov a je tu obrovská skupina ľudí, ktorých delí od nej len malá hranica, niekedy 20 eur,“ upozornil..

Dôvody zatvorenia

1. Obavy o zdravie zamestnancov na zatvorenie tlačili najmä odborové organizácie.

2. Problémy s dodávateľmi - subdodávatelia zatvorili prevádzky, nie sú schopní tak vyrobiť kompletný výrobok.

3. Problémy s dodávaním dielcov - na hraniciach sa tvoria kolóny, logistika a zásobovanie sa skomplikovali.

4. Nedostatok ochranných a dezinfekčných pomôcok.

Dopady zatvorenia

1. Zatvorenie automobiliek bude mať dopady na ďalších subdodávateľov, ide o zhruba 250-tisíc ľudí.

2. Zatiaľ sa hovorí o zatvorení rádovo v týždňoch. Ak by išlo o mesiace, dôjde k prepúšťaniu.

3. Problém bude opäť naštartovať výrobu. Závody sú naviazané na európsky trh a nikto nevie, ako sa koronavírus podpíše pod chod jednotlivých krajín.

Aj veľké firmy prežijú len pár mesiacov

Martin Vlachynský, analytik INESS

- Automotive vytvorí asi 15 % slovenského HDP. Každý týždeň, čo automotive stojí, znamená -0,3 % HDP. Problémom nie je len potenciálna nákaza zamestnancov, ale aj prepad dopytu. Automobilky otvoria preto až vtedy, keď bude bezpečnejšia epidemiologická situácia a zároveň bude dopyt po nových vozidlách (a uvoľnia sa skladové zásoby). Veľké firmy môžu prežiť niekoľko málo mesiacov, menšie firmy skôr týždne. Vláda musí nájsť spôsob, ako ich odbremeniť aspoň od mzdových nákladov.

Klub 500: Zastavenie výroby je nezodpovedné

Úplné zastavenie výroby by podľa Klubu 500 znamenalo ekonomickú katastrofu pre podnikateľov, chýbajúce peniaze v štátnom rozpočte a rastúcu nezamestnanosť. „Priemyselná výroba v Európskej únii, s niektorými výnimkami, ďalej prebieha. Slovensko si v tejto situácii nemôže dovoliť paralyzovať svoj priemysel. Na základe priebežnej komunikácie s krízovým štábom prijímajú podniky združené v Klube 500 opatrenia tak, aby sme dokázali zabezpečiť zdravotne bezpečnú prevádzku a zamedzili šíreniu vírusu na pracovisku,“ dodal výkonný riaditeľ Tibor Gregor.