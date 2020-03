Otázniky po odchode exprezidenta: Kto nahradí Andreja Kisku?

Po tom, čo sa exprezident Andrej Kiska (57) vzdal mandátu poslanca, sa očakáva, že niekto preberie aj jeho miesto predsedu.

O menách sa špekuluje nielen v zákulisí, ale otvorene o tom hovorí aj Kiskov koaličný partner Richard Sulík, ktorý za novú šéfku považuje Veroniku Remišovú. Andrej Kiska stál na čele štátu v rokoch 2014 až 2019. V súboji o prezidentské kreslo porazil šéfa Smeru Roberta Fica a vďaka svojej funkcii aj dlho kraľoval rebríčkom popularity politikov. Tú chcel využiť na prevzatie moci od Smeru s tým, že on by stál na čele vlády. „Určite áno. Nešiel by som za predsedu strany, ak by to tak nebolo,“ povedal exprezident médiám ešte minulý rok. Voľby však vystavili Kiskovým snom stopku a so stranou Za ľudí sa s odretými ušami ledva dostal do parlamentu.

To znamelo, že sa s najdôležitejšími funkciami v novej vláde mohol rozlúčiť. Do toho sa mu vrátili zdravotné problémy so srdcom, čo mu podľa niektorých analytikov dalo elegantnú možnosť stiahnuť sa z politiky bez straty dôstojnosti. Koaličné rokovania za neho prebrala dvojka strany Veronika Remišová a Kiska tento týždeň oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu. „Potrebujem nejaký čas na regeneráciu.

Som presvedčený, že v týchto dňoch naša krajina potrebuje v politike ľudí, ktorí sú zdravotne stopercentne pripravení, aby nám pomohli zvládnuť krízu, ktorú priniesol koronavírus. Naďalej zostávam predsedom strany Za ľudí,“ vysvetlil svoj ústup z politiky. Ľudia v strane Za ľudí zatiaľ odmietajú komentovať špekulácie o jeho možnom nástupcovi. „Andrej Kiska zostáva aj naďalej predsedom strany Za ľudí a bude ju aj naďalej riadne viesť,“ vysvetlila podpredsedníčka Za ľudí Jana Žitňanská.

Možní nástupcovia

Veronika Remišová (43) Otvoriť galériu Veronika Remišová Zdroj: anc

Remišová sa po odchode z OĽaNO stala podpredsedníčkou Za ľudí. Po Kiskovom náhlom odchode prevzala záštitu na rokovaniach o novej vláde.

Juraj Šeliga (29) Otvoriť galériu Juraj Šeliga, Jana Žitňanská Zdroj: anc

Exprezident Šeligu získal ako jednu z tvárí protestov Za slušné Slovensko. Teraz má byť podpredsedom parlamentu.

Jana Žitňanská (45)

Dlhoročná politička sa dlho pohybovala v blízkosti Daniela Lipšica. Teraz je jednou z výrazných tvárí Za ľudí a bude šéfovať jednému z výborov v NR SR.