Dlho bojoval o to, aby sa stal novým ministrom financií, no napokon mu budúci premiér povolil obsadiť „len“ ministerstvo hospodárstva.

Šéf SaS Richard Sulík (52) sa na pozíciu pripravuje už niekoľko dní a tvrdí, že na ich pleciach bude hneď od začiatku riešenie krízovej situácie pre zamestnancov a podnikateľov v súvislosti s koronavírusom. Pre Nový Čas hovorí o tom, ako bude nová vláda postupovať.

Keď sa pozrieme na tie priority ministra hospodárstva - vy už ste aj naznačili, že to bude veľmi náročné v súvislosti s koronavírusom a dopadom pandémie - aké sú vaše kroky v prvých troch mesiacoch?

Mal som konferenčný hovor s prakticky všetkými reprezentantmi zamestnávateľských zväzov. Ja tých ľudí dlhé roky poznám a chcem oceniť terajšieho ministra Žigu, že ma bezproblémovo vtiahol do deja a pozval ma na tento konferenčný hovor. Dohodli sme sa na tom, že musíme okamžite konať a pripravím nejakú sadu opatrení. Na tom teraz pracujem a chcem to čoskoro predstaviť najprv koaličnej rade a keď to prejde, potom verejnosti.

A čo je veľmi dôležité, my to musíme okamžite, ako vznikne nová vláda, zrealizovať. O časti rozhodnutí rozhodne vláda a časť bude musieť ísť do Národnej rady. Tam to schválime skráteným legislatívnym konaním, lebo tu naozaj hrozia veľké hospodárske škody. Konkrétne hrozí séria bankrotov malých obchodov, reštaurácií, hotelov, penziónikov a tak ďalej.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Z tých 13 opatrení, ktoré ohlásil minister Žiga, budete niečo prehodnocovať alebo rušiť?

Podľa mojich informácií on to nestihne už zrealizovať, to mi prenechá a približne 10 opatrení je tam takých, s ktorými sa dá len súhlasiť. Tie som už prevzal do môjho súboru, ktorý je omnoho širší a tam bude vyše 30 okamžitých opatrení. Tie musíme jednoducho spraviť, ak nechceme, aby začali tisícky firiem bankrotovať.

Ktoré sú tie 3 veci, ktoré ste z toho balíka vyčlenili?

To sú nejaké nepodstatné detaily. Napríklad nepovažujem teraz v tejto kríze za akútne meniť tarifu, ktorá zvyšuje ceny elektriny. Ja s tým síce súhlasím, že máme vysoké ceny energií a Karol Galek ako štátny tajomník sa presne tomu bude venovať, aby sme po nejakom systematickom snažení znížili ceny energií. Ale teraz ad hoc to robiť by len spravilo ďalšiu dieru v rozpočte.

Veľa ľudí zaujíma či budú v prípade nezaplatenia nejakej splátky v úverovom registri bánk.

Táto krízová situácia je vice mayor (z vyššej moci pozn. red.). Nikto tých dotknutých firiem a živnostníkov to nezapríčinil, čo je úplne zjavné čiže, samozrejme, na to nemôžu doplatiť. Toto bude moja osobná veľmi intenzívna snaha, aby sme spoločne preklenuli to obdobie. EÚ vyčlenila 2 a pol miliardy eur na riešenie tejto situácie. To je slovo do bitky a na začiatok by to malo postačiť. Nikto nevie či tá kríza bude trvať mesiac, alebo pol roka. Ak to bude mesiac, dá sa odchytiť a stlmiť ten najsilnejší pád, ak to bude 6 mesiacov, tak tie peniaze nebudú zďaleka stačiť.

Budete striktne presadzovať to, aby sa otvorili podniky a obchody a rozbehla sa ekono­mika?

To je na diskusiu. Nedá sa to povedať tak, že všetko zavrieme a hotovo. Tie kroky, ktoré urobil Peter Pellegrini, považujem za správne - nie v precíznosti, ale v razantnosti. Naozaj tá vláda zasadla a povedala, že okej teraz nebudeme debatovať, teraz to ideme zavrieť. Našou úlohou to bude doladiť. Vybrané prevádzky - autoservisy, kľúčové služby, notári a ďalší. Budeme to prípad od prípadu zvažovať a budeme zvažovať tú potenciálnu ekonomickú škodu alebo škodu na zdraví, kde treba hľadať rovnováhu.

Z pohľadu ekonóma očakávate, že sa bude prepúšťať či znižovať platy?

Nemáme nejaké obrovské štátne podniky, kde sa na ústrednom výbore dohodne, že ideme toľko ľudí prepustiť alebo neprepustiť. To je voľný trh. Firmy, ktoré nebudú mať dopyt po svojich produktoch a službách, nebudú potrebovať zamestnancov, a samozrejme, že ich budú chcieť prepustiť. Čo je úlohou politikov a ja si osobne beriem za úlohu je zlepšiť firmám podmienky podnikania, aby sa im darilo aj v ťažkých časoch. Aby boli konkurencieschopnejší na svetových trhoch a potom, naopak, budú ľudí potrebovať a budú ich musieť zaplatiť.

Netrúfate si povedať, či tá krivka nezamestnanosti bude do konca roka stúpať.

Trúfam si povedať to, že HDP poklesne. Závisí od nás, či to bude mierny pokles, alebo boľavý. Či to bude 1 %, alebo 7 %, čo už pocítite. Myslím si, že to vieme odchytiť zlepšením podnikateľského prostredia. My máme sto opatrení, ktoré môžeme okamžite pretaviť do praxe a to keď sa nám podarí, tak môžeme aspoň časť z toho úpadku odchytiť.

Dlho ste bojovali o ministerstvo financií. Ešte minulý týždeň to vyzeralo tak, že sa ani nedohodnete s Igorom Matovičom. Sklamalo vás, že rezort financií bude riadiť napokon Eduard Heger?

SaS mala záujem o tento rezort. Na druhej strane Igor Matovič to mal tiež snahu vykompenzovať - rozdiel medzi ministerstvom financií a hospodárstva - a tam sme sa dohodli na takej kompenzácii, že budem prvý podpredseda vlády pre ekonomiku, ktorý má tiež nejaké svoje kompetencie. Po druhé finančný výbor obsadí náš poslanec Maroš Viskupič. Toto považujem za korektnú dohodu a viem s ňou veľmi dobre žiť. S Edom Hegerom sa mi veľmi dobre spolupracuje, bude to O.K.

Vo vláde sú len 3 ženy, nechýba vám tam výraznejší ženský element?

Keby bolo viac, bolo by to lepšie. Ja sa radšej dívam na pekná ženu ako na škaredého chlapa, ale situácia je taká, aká je. Takto to práve vydalo. My sme nikdy nehľadeli na to, že kto má aké pohlavie, ale na to, kto čo dokáže, kto má aký záujem a kto má aké schopnosti. A toto je výsledok.

Igor Matovič prezradil ešte pred ohlásením ministerstiev, že boli nejaké spory a nemal nikto záujem napríklad o ministerstvo zdravotníctva. Prečo ste ho vy nechceli zobrať?

Ja som navrhoval Igorovi Matovičovi, že SaS by si zobrala rezort financií a potom tie dva najťažšie rezorty a to školstvo a zdravotníctvo. Potom by sme prevzali zodpovednosť za tieto 3 rezorty, ale na to Igor Matovič nereagoval. Mal, samozrejme, svoje plány a s tým som ja úplne v pohode.

Napokon ste získali aj ministerstvo zahraničných vecí, kde ste nenominovali Martina Klusa. Ten bude štátnym tajomníkom a ministrom bude Ivan Korčok, ktorý pracoval aj pod vládou Smeru. Prečo práve tento človek?

Ivan Korčok je momentálne najlepší slovenský diplomat, je to naša diplomatická špička. Slovensko sa nachádza v ťažkom období, plus máme tu ešte tú krízu. Je veľmi dobré, keď našu krajinu bude navonok zastupovať nespochybniteľný profík. Martin Klus má 39 rokov, výborne si vedie vo svojej kariére a pre mňa je to budúci minister zahraničných vecí.

Očakávate od pána Korčoka, že bude pokračovať v práci, ktorú odvádzal Miroslav Lajčák?

Miroslav Lajčák na môj vkus v poslednej dobe príliš často mlčal alebo po slovensky povedané strčil hlavu do piesku a tváril sa, že nevidí, nepočuje. Pripomínam eskapády Andreja Danka, ktorý kade chodil, tade hanbu robil. Toto Ivan Korčok určite robiť nebude a sa ozve.

Bude sa pán Korčok ozývať, keď bude Boris Kollár chodiť za Marine Le Penovou či Matteom Salvinim?

Treba rozlíšiť, keď ide druhý najvyšší ústavný činiteľ - teda predseda Národnej rady - zastupovať krajinu, alebo keď si ide na nejaký svoj stranícky míting. Andrej Danko nechodil na stretnutie národných strán do Moskvy, on sa tam chodil v mene krajiny zaliečať, a to sa teda mne vôbec nepáčilo a Boris Kollár presne toto robiť nebude. Ale keď si on pôjde na stretnutie európskych pravicových strán, kde sa stretne s pánom Salvinim, ktorému inak veľmi držím palce pri ochrane hraníc, či s Marine Le Penovou, s ktorou by som sa ja napríklad nechcel stretávať, tak je to stranícka vec a mňa to veľmi nevyrušuje.

Kto budú štátni tajomníci vo vašich rezortoch?

Za ministerstvo hospodárstva budú mať štátni tajomníci na starosti dve oblasti - podnikateľské prostredie a energetiku. Na podnikateľské prostredie nepoznám nikoho lepšieho ako Jána Oravca a na energetiku nášho zakladajúceho člena a momentálne poslanca Karola Galeka. Na školstve si Braňo Gröhling vyberá spomedzi viacerých mien. Pri jednom mene však už došlo k dohode, a to je Monika Filipová, ktorá nie je členkou strany SaS.

Vy ste boli predsedom par­lamentu v Radičovej vláde. Teraz to bude Boris Kollár. Hovorili ste mu, na čo všetko sa má pripraviť?

Dal som mu niekoľko cenných tipov a informácií. Na druhej strane on nie je nováčikom v politike, ako som bol ja vtedy. Štyri roky do toho parlamentu chodí a on to zvládne. Viesť Národnú radu nie je atómová fyzika, doteraz tam bol predsa Andrej Danko.

Ministerstvo vnútra bude viesť Roman Mikulec, bývalý šéf vojenských tajných. Protestovali ste proti tejto nominácii Igora Matoviča?

Ja si myslím, že to je skvelá nominácia. Plukovník, ktorý riadil 700 ľudí, vie, do čoho ide, ukázal, že sa nebojí zlodejov.

Aké konkrétne kroky od neho očakávate?

Najprv musí vyčistiť policajný zbor od tých, ktorí dlhé roky hovorili, že skutok sa nestal a zametali veci pod koberec. S týmto bude zamestnaný dosť dlhý čas.

Novým menom vo vláde je aj Andrej Doležal za Sme rodina, ktorý dlhé roky pôsobil pod Václavom Mikom. Vy ste boli prekvapený týmto návrhom?

Ja ho nepoznám. Neviem to ani posúdiť. Uvidíme, ako sa mu bude dariť. Ministerstvo dopravy je náročný rezort. Ja ako minister hospodárstva budem určite nápomocný. Na pána Doležala som však počul veci neutrálne až pozitívne, takže nemám dôvod byť proti.

Čo bude verejnosť vidieť po prvom polroku vášho vládnutia?

Sme v ťažkej kríze. Keď po prvom roku vládnutia bude mať tento optimizmus a nádej, že to bude dobre fun­govať, tak budeme mať vyhraté.