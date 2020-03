Po týždňoch odmietania sa dočkali: Britská výletná loď s nakazenými zakotvila na Kube

Britská výletná loď, ktorú už týždne odmietali vpustiť do prístavov v Karibiku, v stredu nakoniec zakotvila na Kube a vyložila tam viac než tisícku ľudí z paluby, medzi nimi piatich s potvrdeným koronavírusom.

Loď Braemar dorazila do prístavu Mariel v ranných hodinách. Pasažierov previezli zdravotníci v ochranných odevoch na medzinárodné letisko ležiace 40 kilometrov východne od Havany. Väčšina pasažierov by mala priletieť do Londýna vo štvrtok. Pasažierov s koronavírusom alebo symptómami podobnými chrípke vezie na britskú vojenskú základňu iné lietadlo.

Loď Braemar brázdila Karibik od konca februára, pričom ju odmietli Dominikánska republika, Barbados aj Bahamy. Kuba uviedla, že dovolí pasažierom tranzit cez krajinu ako gesto ľudskej solidarity.

Luxusnej lodi s Oliverom Andrásym na palube konečne dovolili zakotviť: Stále nemajú vyhraté

Kuba medzičasom potvrdila prvú obeť koronavírusu, ktorou je 61-ročný taliansky turista. Ten bol jednou z celkovo 10 osôb, u ktorých zatiaľ nákazu zistili.