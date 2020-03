Luxusnej lodi s Oliverom Andrásym na palube konečne dovolili zakotviť: Stále nemajú vyhraté

Prvé dobré správy! Humorista a producent Oliver Andrásy (62) s manželkou Dankou (60) vyrazil na plavbu luxusnou talianskou loďou z ostrova Maurícius.

Dovolenka snov sa však zmenila na zajatie v Indickom oceáne. Plavba napokon po šiestich dňoch neistoty nabrala konečne dobrý kurz a stovky cestujúcich prijali na ostrove Réunion. Aj keď si konečne mohli vydýchnuť, stále nemajú vyhraté. Oliver a Danka Andrásyovci sa vybrali na plavbu luxusnou loďou Costa Mediterranea smer Seychely, Madagaskar a Réunion. Výlet sa však vymkol spod kontroly, keď dovolenkárov pre obavy z koronavírusu nechceli prijať na ostrove Madagaskar, ani na ďalších ostrovoch.

Taliansku loď napokon v stredu prijal francúzsky ostrov Réunion. „Sme na suchej zemi. Veľmi sme sa tešili. Keby nás nepustili na Réunion, tak by nás nepustili ani na Maurícius, odkiaľ máme letieť domov. Ale keď nás zobrali tu, tak nás asi zoberú aj tam,“ povedal včera Novému Času Andrásy, ktorý by mal v sobotu večer odletieť do Viedne.

„Myslím, že keby na tom Madagaskare nerobili ,caviky‘, nebol by žiadny problém. Ale bol tam nejaký iniciatívny úradník, ktorý to zamedzil a potom sa už, samozrejme, báli prijať nás aj ďalší. Teraz sa ide podľa plánu a keď sa z plánu vychýlia, tak nám to povedia. Ale dúfam, že už nič také nepovedia,“ vyjadril sa včera Andrásy s tým, že z Réunionu majú odplávať na Maurícius a tam zotrvať až do plánovaného odletu domov. Problém by mohol nastať, ak by loď na Mauríciu neprijali. „Ak by nás tam nepustili, mohlo by to naozaj ohroziť náš odlet. To by už nebola sranda, keby tu ostalo asi 30 Slovákov, ktorí by si museli zháňať ubytovanie, letenky a všetko,“ dodal Oliver.