Francúzsky minister: Ibuprofén môže zhoršiť infekciu koronavírusu, zoberte si radšej toto

Užívanie niektorých liekov ako ibuprofén môže zhoršiť priebeh choroby COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus. Verejnosť pred tým varoval francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran.

Svetová zdravotnícka organizácia v utorok informovala, že záležitosť skúmajú experti, zároveň však odporučila, aby sa ľudia bez konzultácie s lekárom ibuprofénu zatiaľ radšej vyhli.

Užívanie protizápalových liekov ako napríklad ibuprofén "môže infekciu zhoršiť", napísal na twitteri francúzsky minister. "Ak máte horúčku, vezmite si paracetamol. Pokiaľ už užívate protizápalové lieky, alebo máte pochybnosti, obráťte sa na svojho lekára," dodal Véran. Zástupca francúzskeho ministra zdravotníctva Jérôme Salomon vydal podobné vyhlásenie a ďalej neodporučil pri podozrení na nový koronavírus užívanie takzvaných nesteroidných antireumatík (NSA), ktoré sa používajú na liečbu bolestí pohybového aparátu (kĺbov, svalov, šliach) alebo na zmiernenie bolestí hlavy a menštruačných bolestí.

Francúzske oznámenie sa opiera o štúdiu z lekárskeho časopisu The Lancet. Podľa jej hypotézy protizápalové lieky ako ibuprofén povzbudzujú enzým, ktorý môže zhoršiť infekciu koronavírusu. Hovorca WHO Christian Lindmeier, ktorého sa na túto tému pýtali novinári, odpovedal, že vec overujú experti. "Zatiaľ odporúčame používať pri samoliečbe paracetamol skôr ako ibuprofén. Je to dôležité," povedal však. Niečo iné ale podľa neho je, ak ibuprofén predpíše lekár.

Podľa nemeckého virológa Jonasa Schmidta-Chanasita z Inštitútu Bernharda Nochta pre tropické lekárstvo zatiaľ súvislosť medzi užívaním NSA a ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 preukázaná nebola. "Ibuprofén znižuje zrážanlivosť krvi, to by mohla byť spojitosť," povedal lekár agentúre DPA. Tým sa zvyšuje riziko vnútorného krvácania. "V prípade paracetamolu to tak nie je," dodal virológ.

Vo Francúzsku sa ibuprofén od začiatku roka už nedá bez predpisu zaobstarať, píše agentúra DPA. Šírenie nákazy novým typom koronavírusu sa v krajine zrýchľuje, zvlášť v niektorých regiónoch, povedal v piatok francúzsky minister zdravotníctva. Počet potvrdených prípadov koronavírusu sa tento týždeň vo Francúzsku približne strojnásobil. Chorobe v krajine už podľahlo 264 ľudí.