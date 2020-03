Kontroverzné VIDEO z Gabčíkova: Konflikt policajtov so ženou v karanténe! Toto musíte vidieť

Nie je spokojná! Žena, ktorá sa ocitla v karanténnom centre v Gabčíkove, sa dostala do výmeny názorov s príslušníkmi policajného zboru. Konflikt na videu uverejnili muži zákona na sociálnej sieti.

"Ako sa už včera vyjadril prezident Policajného zboru Milan Lučanský, v účelovom zariadení ministerstva vnútra v Gabčíkove došlo k niekoľkým situáciám, keď napríklad ubytovaní čakali, že každý bude mať samostatnú izbu. Neskôr policajné hliadky ako aj súkromná bezpečnostná služba zaznamenali incident, pri ktorom sa jedna z ubytovaných žien sťažovala, kládla si podmienky ohľadom stravy a nahrávala si na telefón policajtov a ďalšie prítomné osoby," píšu policajti ku kontroverznému videu.

Na ňom sa žena, ktorej identitu nezverejnili, ponosuje na jedlo a dožaduje sa iného. Dôvodom však nie sú zdravotné problémy či predpis od lekára, ale niečo úplne iné. "To stačí, že to je moje náboženstvo, stačí to? Moje rozhodnutie kvôli náboženstvu, stačí to?" hovorí podráždeným hlasom ubytovaná s tým, že teraz má zdravotný problém, lebo hladuje.

Policajtom následne vymenovala zoznam potravín, ktorými by určite nepohrdla. Či to bolo prehnané, alebo nie, si môžete pozrieť vo videu:

Ubytovanie v karanténnom centre je bezplatné, platí sa len za stravu, ktorú dostávajú 3x denne. "Chceme dôrazne upozorniť všetkých klientov, aby neočakávali, že v Gabčíkove budú na nich čakať luxusné služby päťhviezdičkového hotela," prizvukujú policajti. "Žijeme v náročnej dobe, bol vyhlásený mimoriadny stav, treba sa na danú situáciu prispôsobiť. Personál zariadenia, policajti a sbskári robia, čo je v ich silách. Nehaňte ich prácu a snahu, nevyvolávajte konflikty. Nie je to pekné... Nehovoriac o tom, že dopravu týchto ľudí zabezpečuje zo zahraničia ministerstvo zahraničných vecí a ďalšie zložky štátu. Ak by to takto nefungovalo, boli by stále ďaleko od domova a ktovie, dokedy by si museli predĺžiť pobyt na hoteli. Prvých 40 klientov bolo otestovaných s negatívnym výsledkom. Smerujú do domácej karantény," dodali muži zákona.