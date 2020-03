Hviezda Búrlivého vína Eva Rysová: Testovaná na koronavírus

Patrí k tým najzraniteľnejším! Alarmujúca situácia, ktorá vznikla na Slovensku v dôsledku šírenia nebezpečného koronavírusu, zasiahla aj hereckú legendu Evu Rysovú (87).

Umelkyňa, ktorú preslávil markizácky seriál Búrlivé víno, patrí k staršej generácii a už dlhodobo ju trápia aj iné zdravotné problémy. Patrí preto k najviac ohrozenej časti obyvateľstva. Podľa informácií Nového Času herečka absolvovala testy na koronavírus a nevychádza z domu. Zdravotné problémy Evy Rysovej začali v marci pred štyrmi rokmi, keď utrpela úraz hlavy a vyšetrenie ukázalo, že došlo aj k zakrvácaniu mozgu. Umelkyňa vtedy pobudla v nemocnici niekoľko týždňov. Krátko na to sa začalo pošepkávať, že má problémy so srdcom a chodí na pravidelné lekárske kontroly. Zdravie krehkej umelkyne je v súčasnosti, keď všade zúri koronavírus, zraniteľnejšie ako kedykoľvek predtým.

Podľa informácií Nového Času bola herečka, ktorú stále trápi srdce, testovaná, či nemá koronavírus. „Zdravotníci potvrdili, že ho nemá,“ uviedol zdroj Nového Času. Snažili sme sa spojiť aj so samotnou herečkou, telefón zdvihla jedna z jej opatrovateliek: „Pani Rysová veľmi dobre zvláda túto situáciu, užíva vitamíny, veľa ovocia a zeleniny. Chodili sme aj na prechádzky, ale teraz pre opatrnosť už nechodíme, sme len na vzduchu, vetráme a cvičíme, aby sme podporili imunitu,“ dozvedeli sme sa. Aké príznaky však známa herečka vykazovala, keďže u nej zasahovala sanitka, ktorá robí odbery, sa nám však zistiť nepodarilo.

Už si netrúfa

Rysová, ktorú si televízni diváci zamilovali ako babičku Roznerovú v Búrlivom víne, sa minulý rok rozhodla urobiť definitívnu bodku za svojou úctyhodnou šesťdesiatročnou kariérou. „Je to už pre mňa fyzicky aj psychicky namáhavé a už si netrúfam. Mám aj nejakú ponuku, ale už je to nad moje sily,“ povedala minulý rok v lete Rysová Novému Času s tým, že išlo o jej posledné herecké číslo. Účinkovala vtedy vo videoklipe Mira Jaroša, kde stvárnila babičku malého dievčatka. Dovtedy neexistovalo nič, prečo by zavesila milovanú prácu na klinec. Dokonca aj po spomínanom úraze hlavy sa nevedela dočkať, kedy sa vráti pred kamery. Viac ako vôľa však zaúradovali zdravotné problémy. „Ráno sa mi točí hlava, ťažko sa mi dýcha, ale cez deň je to potom lepšie,“ uviedla úprimne pred troma rokmi umelkyňa, ktorá sa teraz zdržiava radšej doma.