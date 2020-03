Tínedžerka šla do nemocnice so zápalom slepého čreva: Vrátila sa s niečím nečakaným

Dievčina išla do nemocnice s podozrením na zápal slepého čreva, no doktori ju vyviedli z omylu. O pár hodín priviedla na svet dieťaťko.

Courtney Evans brala antikoncepciu a podľa jej slov absolútne netušila, že je "v tom", keďže nemala žiadne tehotenské bruško. O prípade informuje LadBible.

Vtedy sedemnásťročná Courtney sa prebudila na bolesť vystreľujúcu do brucha. Zľakla sa, že ide o zápal slepého čreva, a spolu s partnerom Brynom Talletom sa ponáhľali do nemocnice. Lekári ich vyviedli z omylu. Courtney sa nachádzala v 34. týždni tehotenstva a už začala rodiť ich synčeka. Bruško nemala, pretože plod bol situovaný v jej chrbte. O pár hodín neskôr prišiel na svet Leo Tallett, vážiaci necelé dve kilá. Štyri dni strávili v nemocnici, aby sa spamätali zo šoku.

Dnes dvadsaťročná žena v domácnosti tvrdí, že aj napriek miernemu pribratiu a páleniu záhy netušila, že je tehotná. Ráno jej nebývalo zle a meškajúcu menštruáciu pripísovala antikoncepcii. Matka trojročného synčeka sa teraz delí o svoj príbeh, aby zvýšila informovanosť o nečakanom tehotenstve a tom, že antikoncepcia nie vždy funguje. "Nevymenila by som ho ani za nič, je to môj najlepší priateľ. Zistila som to až v nemocnici počas toho, ako som rodila, čiže keď som sa dozvedela, že som tehotná, prichádzal môj syn už aj na svet," hovorí.

"Položili ho na mňa a ja som ho ani nedokázala chytiť. Niežeby som ho nemilovala, ale bola som taká šokovaná. Proste som potrebovala po pôrode minútku na spamätanie. Keď mi povedali 'tu je váš chlapček', pomyslela som si 'och bože, neviem, čo mám robiť'," hovorí.

Malý Leo prišiel na svet ešte v neporušenom plodovom vaku, čo je veľmi nezvyčajné. "Leo prišiel na svet v plodovom vaku. To sa stáva málokedy, vraj to prináša šťastie. Nič mu nebolo, všetko bolo perfektné a nemal žltačku. Keď sme sa dostali domov, neschudol, čo bola veľká úľava."

Courtney bola v obrovskom šoku. Nemala ani jednu plienku a žila ešte so svojimi rodičmi. Tí museli ísť do obchodu a ísť všetko nakúpiť. "Zvyčajne máte deväť mesiacov na prípravu, no my sme nemali. Keď sa na to spätne pozriem, hovorím si 'ako to, že som to nevedela?', no rozumiem, prečo som to nevedela. Hovorí sa aj, že časté močenie môže znížiť účinnosť antikoncepčných piluliek, môže to byť čokoľvek. Antikoncepcia aj tak nefunguje na 100 percent, vždy existuje šanca, že otehotniete. Od jeho pôrodu beriem antikoncepčné injekcie a tie vyzerajú, že fungujú, ale u každého môže zabrať niečo iné."

Všimla si, že trochu pribrala, no bola zvyknutá na takéto výkyvy, čiže tomu neprikladala žiadnu váhu. Keď sa zobudila v ono ráno 24. septembra 2016, posťažovala sa svojmu partnerovi, že má menštruačné kŕče. Bryn ju odviezol domov k jej matke, ktorá sa obávala, či vystreľujúca bolesť a kŕče nesignalizujú zápal slepého čreva. Tam zistili, že je v 34. týždni tehotenstva, a o 23:11 porodila zdravého synčeka.

"Keď som sa zobudila, cítila som akoby menštruačné kŕče, akoby som mala pokazený žalúdok." V nemocnici si najprv tiež mysleli, že ide o zápal slepého čreva, a podali jej morfium. Nevedeli, že je tehotná, keďže to nebolo vidno ani na jej brušku vzhľadom na polohu bábätka. Courtney bola aj bez tehotenstva trochu pri sebe. Až ďalší doktor podľa snímkov zistil, že Courtney je tehotná. Jej prvá reakcia bola: "Robíte si srandu?" "Zobrali ma do samostatnej miestnosti a urobili niekoľko testov a potom ma zobrali na sálu. Jediné, čo videli, bol tep jeho srdiečka. Pichli mi injekcie do chrbta kvôli jeho pľúcam. Keď som porodila, vonku už čakal inkubátor."

Už dva roky žije rodinka vo vlastnom dome. Síce je Courtney šťastná, že má Lea, už nechce byť prekvapená žiadnym ďalším nečakaným bábätkom. Antikoncepčné lieky vymenila hneď po pôrode za injekcie, ktoré zatiaľ fungujú. "Momentálne nie som pripravená na ďalšie dieťa," hovorí. "Túto historku som rozprávala už neskutočne veľa krát a keď idem ku kaderníčke, zakaždým sa ma na to niekto opýta. Žijem v malom mestečku, čiže takmer každý vie, že ja som tá, čo mala nečakané dieťa."