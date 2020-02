Mamička krátko po potrate otehotnela: Na to, čo prišlo v 3. mesiaci, nebola pripravená

Alison O'Leary (32) a Chris Deasy (32) z írskeho Dublinu boli zdevastovaní, keď zistili, že 2. augusta 2019 sa ich vytúžené druhé dieťatko nenarodí. Alison potratila.

„Keď som potratila, zrazilo nás to oboch k zemi, takže sme si chceli dopriať nejaký čas. Boli sme úplne zdevastovaní. Nemohla som ovládať svoje emócie. Je veľmi ťažké to vysvetliť, cítila som sa vinná za to všetko. Moje emócie boli ako prílivové vlny a ja som nevedela, ako sa s nimi vysporiadať," povedala Alison.

Alison a Chris, ktorí spolu mali už dcérku Georgiu, sa po potrate v novembri 2018 prestali pokúšať o dieťa. Potom sa však všetko v ich živote obrátilo hore nohami.

"O dva mesiace neskôr, v januári 2019, som nedostala menštruáciu. V zásuvke som mala tehotenský test. Spravila som si ho a bol pozitívny. Boli sme šokovaní a natešení zároveň, ale nikomu sme to nepovedali pre prípad, že by sa stalo niečo zlé. Boli sme veľmi opatrní, takže sme si rezervovali prvé vyšetrenie po 7 týždoch tehotenstva. Keď nám bolo povedané, že čakáme dve deti, bola to dvojnásobná radosť," dodala 32-ročná kaderníčka pre portál dailymail.co.uk.

Avšak, 12-týždňové vyšetrenie odhalilo, že Alison je tehotná s trojičkami. Tie sa nakoniec narodili presne v deň, kedy mal prísť na svet ich súrodenec. Rodičia a malá Georgia sa tak mohli tešiť z malého Teda, Brucea a Lennyho.

„Bol som rozrušená, keď sa trojčatá narodili predčasne, ale keď som si uvedomila o pár dní, aký bol dátum, okamžite som sa cítila lepšie. Prinútilo ma to, aby som si uvedomila, že čo sa má stať, stane sa. Stále neverím, že sa to všetko udialo tak rýchlo. Je to akoby som žmurkla a teraz mám šesťmesačné deti. Bola to najťažšia práca a zažila som mnohé prebdené noci, ale stálo to za to," hovorí hrdá mamička.

"Nevymenila by som to za nič na svete a Georgia je ich najlepšia veľká sestra. Keď budú starší, povieme im, aký má význam dátum ich narodenia a čo všetko pre nás znamenajú," dodala.