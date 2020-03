Slovenskí analytici vypracovali tri scenáre pandémie: Koľko ľudí sa nakazí koronavírusom a kedy sa to celé skončí?

Už vieme, čo nám hrozí a na čo sa máme pripraviť. Vládni analytici pripravili pre ministerstvo zdravotníctva veľkú analýzu šírenia ochorenia COVID-19.

Po prijatí všetkých opatrení sme výrazne spomalili rozmnožovanie koronavírusu, no aj tak za sto dní dosiahne vrchol – vyše pol milióna nakazených Slovákov. Získali sme však 2 mesiace na to, aby sme sa pripravili na kritickú situáciu v nemocniciach. Podľa analýzy je Slovensko medzi krajinami, ktoré reagovali na šírenie pandémie najlepšie v Európe. Fotogaléria 13 fotiek v galérii

V utorok premiér oznámil, že Slovensko má zatiaľ 84 nakazených. Odborníci z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) prepočítali všetky dostupné dáta o šírení koronavírusu vo svete a pripravili veľkú analýzu pre Slovensko. Vyplýva z nej, že po prijatí posledných opatrení začiatkom tohto týždňa kritická situácia v nemocniciach prepukne o 60 dní. Dovtedy by mali postačovať súčasné kapacity zdravotníckeho vybavenia v štáte.

„Minimálne najbližšie dva mesiace by sme mali mať minimálne z technologického hľadiska všetko, čo potrebujeme,“ uviedol analytik Martin Smatana z IZP, podľa ktorého ďalšími krokmi okrem nákupu techniky do nemocníc môže byť sprísnenie obmedzenia pre vybrané lokality či skupiny obyvateľstva.

Slovensko sa podľa neho vyhlo najhoršiemu scenáru a vďaka tvrdým opatreniam očakáva, že vrchol prepukne na 110. deň od prepuknutia nákazy a v tom čase vírus dostane 10 % populácie, čo je viac než 500-tisíc ľudí. V praxi to znamená, že ho v jednom momente nebude mať viac ako 10 % ľudí.

Nakazených je 6x viac

Ak by sme nespravili žiadne alebo minimálne opatrenia, ako napríklad Taliani či Španieli, nakazilo by sa až 40 % populácie a oveľa rýchlejšie. To by malo katastrofálne následky pre kapacity slovenských nemocníc. „Sme názoru, že opatrenia, ktoré sa zaviedli od tohto týždňa, výrazne dopomohli tomu, aby sa šírenie pozastavilo, respektíve aby jeho nárast bol posunutý v čase a kontrolovateľnejší,“ vysvetlil Smatana, podľa ktorého výrazne pomohlo zatvorenie automobiliek s tisíckami pracovníkov, aj uzavretie škôl.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Najlepšie sa s pandémiou podľa neho vysporiadali v Ázii vďaka prísnej karanténe. „Najlepším, ideálnym opatrením by bolo, keby nikto nevychádzal z domu, čo však nie je reálne,“ povedal analytik s tým, že model, s ktorým pracovali, počíta s disciplinovaným správaním obyvateľov bez výpadkov kapacít v zdravotníctve pre karanténu lekárov. Z analýzy tiež vyplýva, že na Slovensku je 6x viac nakazených, ako je oficiálne evidovaných. V deň objavenia prvého nakazeného bolo reálne 6 infikovaných. Pri vyše 80 oficiálne evidovaných je teda aktuálne na Slovensku pravdepodobne až vyše 500 ľudí s koronavírusom.

Hlavné otázky o pandémii na Slovensku

Koľko ľudí sa nakazí?

Všetko závisí od toho, aké opatrenia príjme slovenská vláda a ako ich budú dodržiavať ľudia. Podľa aktuálne platného scenára, keď sú zatvorené obchody, školy a často nariadená práca z domu príde najväčší počet nakazených o približne 100 dní. Nakazených v tom momente bude približne 10 % populácie Slovenska, čo podľa výpočtov analytikov znamená asi 537-tisíc ľudí. Analytici odhadujú, že ak by sme reagovali väčším povolením stretávania ľudí, nakazených by v jednom momente bolo až 1 300 000 ľudí a prišlo by to približne na konci apríla.

Koľko ľudí skončí v nemocnici?

N a základe údajov zo zahraničia je pravdepodobné, že v nemocnici skončí 7,4 % celkového množstva pacientov. Ak by sa scenár vyvíjal s tvrdými opatreniami a obmedzením stretávania ľudí, tak by to bolo v jednom momente 24-tisíc ľudí, ktorí budú potrebovať lekársku starostlivosť v nemocnici. Pri iných scenároch, ktoré nerátajú s prísnou domácou karanténou by tie čísla mali byť oveľa vyššie, čo by pre nemocnice znamenalo nával pacientov a nemuseli by to zvládať.

Aká vysoká môže byť úmrtnosť pacientov?

Odborníci vysvetľujú, že na takúto otázku je veľmi ťažké odpovedať. Pripomínajú len, že náš systém je zatiaľ schopný zvládnuť 550 pacientov, ktorí budú potrebovať na dýchanie pomoc prístroja. Vďaka opatreniam, ktoré v súčasnosti zaviedla vláda, majú nemocnice čas pripraviť sa na väčší nával približne tri mesiace. Podľa čísiel od analytikov sa dá odhadovať, že pri najmiernejšom vývoji by na intenzívnej starostlivosti skončilo asi 3 300 ľudí a to o tri mesiace.

Kedy sa to celé skončí?

Pri súčasných opatreniach a podľa aktuálneho modelu, ktorý sprístupnili analytici Inštitútu zdravotnej politiky to vyzerá tak, že nakazených začne ubúdať po 110 dňoch od uplynulej nedele, čiže na konci júna.Stále však nevieme, či sa opatrenia, ktoré prijala vláda, budú postupne zmenšovať alebo inak vyvíjať. V iných scenároch, kedy by bola zaznamenaná vyššia interakcia medzi ľuďmi by, sa pandémia mohla skončiť skôr - už na konci apríla. To by však s najväčšou pravdepodobnosťou znamenalo výrazné preťaženie zdravotníckych kapacít a tým pádom zrejme vyššie straty na životoch. Ak by totiž štát nerobil nič a neboli by žiadne obmedzenia, vírus by napadol v jednom momente viac ako 2,3 milióna Slovákov, čo by malo fatálny dosah.

Analytici ukázali počet nakazených v troch scenároch vývoja zvládania pandémie na Slovensku

1. Bez opatrení Otvoriť galériu Zdroj: anc

Je to stav, keď sa neprijmú žiadne opatrenia proti šíreniu nákazy. Ako príklad môžeme uviesť Taliansko ,kde v čase potvrdenia nákazy prijali iba minimálne obmedzenia a ľudia ignorovali výzvy úradov. Ochorenie COVID-19 by u nás v takom prípade malo rýchly nástup, vrchol by dosiahlo do 4 týždňov a zasiahlo by vyše 40 % populácie, čo je viac ako 2 milióny ľudí. To by znamenalo kolaps pre zdravotníctvo a vysokú úmrtnosť.

2. Čiastočné opatrenia Otvoriť galériu Zdroj: anc

V tomto prípade by nákaza dosiahla vrchol na 60. deň a infikovalo by sa zhruba 25 % obyvateľov, teda cca 1,3 milióna obyvateľov. Takýto stav u nás trval do začiatku tohto týždňa, kedy vláda vyhlásila núdzový stav pre zdravotníctvo a prijali sa nové opatrenia. V praxi to znamenalo uzavretie hraníc, čiastočné uzavretie škôl, zatvorenie obchodov či povinnú karanténu pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia.

3. Prísne opatrenia Otvoriť galériu Zdroj: anc

Vrchol epidémie koronavírusu príde až na 110. deň a nakazí sa vyše 500-tisíc ľudí čo je 10 % Slovákov. Je to scenár, ktorý je aktuálny pre Slovensko po vyhlásení núdzového stavu pre zdravozníctvo, kedy sa plošne zatvorili školy, zavreli všetky obchody, ktoré nevyhnutne nemusia byť otvorené a k odstávke produkcie pristúpili aj veľké automobilky zamestnávajúce tisícky ľudí. V takomto režime by mali kapacity slovenského zdravotníctva postačovať najbližšie dva mesiace. Za ten čas je možné dokúpiť chýbajúce zdravotnícke potreby či prijať ďalšie obmedzenia v pohybe obyvateľstva, čo môže zvýšiť kapacitné možnosti nemocníc a znížiť percento nakazených.