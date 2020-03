Poštárky denne riskujú zdravie: Otvárajú nám aj v lyžiarskych maskách

Hrdinovia súčasnosti! Celý svet bojuje s ochorením COVID-19.

Preto sa prijala séria opatrení, ktorá väčšine ľudí dovolila pracovať z domu. Denne sú však stovky záchranárov či policajtov v priamom kontakte s potenciálne chorými ľuďmi, no okrem nich sú to aj poštárky. Doručovateľka Jitka (58) a pracovníčka za prepážkou Iveta (44) sú v kontakte so stovkami Slovákov. Nový Čas zisťoval, či majú na pošte v Bratislave strach a ako sa k nim správajú ľudia.

Dvojica pracuje na pošte 5 v bratislavskej Petržalke a svorne tvrdí, že sú ľudia teraz paradoxne slušnejší než pred mimoriadnym stavom. „Ľudia sa naozaj predtým akoby nevedeli správať. Teraz cítiť strach a s tým prišla pokora,“ prezradila doručovateľka Jitka, čo potvrdila aj jej kolegyňa za priehradkou Iveta.

„Máme strach, ale sme chránené, ako sa dá. Máme masky, dezinfekčné gély a rukavice. Dostali sme to od zamestnávateľa,“ povedala Jitka, čo potvrdila aj hovorkyňa pošty Eva Rovenská: „Zamestnanci sú vybavení respirátormi, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami.“ Jitka tak denne vychádza do ulíc vybavená ochrannými pomôckami, no nevie, kto stojí za dverami, na ktoré zazvoní.

„Keď zazvoním, dotyčný ani ja nevieme, či nie je jeden z nás nakazený,“ vysvetlila a dodala, že niektorí obdivujú jej odvahu vyjsť na ulicu. „Stáva sa, že otvoria v lyžiarskej maske a rukaviciach. Stalo sa aj to, že dvere otvoril otecko s detičkami a za ním utekala manželka a celú ma osprejovala dezinfekciou,“ posťažovala sa doručovateľka, ktorá sa bojí, že otvorí niekto, kto je v karanténe a neprizná sa. „Mali by mať označené dvere, tak ako to je v iných štátoch,“ dodala.

Rúško nosí väčšina klientov

Zatiaľ čo Jitka brázdi ulice so zásielkami, na pošte sedí za priehradkou Iveta (44), ktorá v uzavretom priestore príde do styku s množstvom ľudí. „Dobre sa pracuje, ľudia sú disciplinovaní. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorí ignorujú tieto opatrenia, tých upozorníme, že bez rúška nesmú vstupovať,“ prezradila s tým, že niekedy nezaberie ani táto výzva. Spomenula situáciu, keď ich klientka pošty vysmiala po tom, ako ju požiadali, aby si nasadila rúško!

„Strach, samozrejme, máme, je to priamy kontakt s cudzími ľuďmi, ale ako vravím, väčšinou sú disciplinovaní. Ani sa netlačia a dokonca mám pocit, že sa správajú lepšie ako doteraz,“ potvrdila slová kolegyne. Na záver však dodala, že stretla aj takých, ktorí mali sprosté reči, no tých sa snažia čo najskôr vybaviť, aby bol pokoj.