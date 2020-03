Greif všetkých prekvapil a aj vystrašil: Na tréning v maliarskom odeve

Brankár Dominik Greif (22) dorazil na tréning bratislavského Slovana ako z inej planéty. V ochrannom odeve, chirurgických rukaviciach, okuliaroch a s rúškom na tvári. Na Pasienky prišiel taký zamaskovaný, že medzi spoluhráčmi a členmi realizačného tímu spôsobil menší rozruch.

„Klubový lekár si pri otváraní dverí do kabíny myslel, že ide niekto dezinfikovať priestory. Keď som si dal dole kapucňu a okuliare, ostal prekvapený. Chalani sa veľmi smiali a fotili si ma. Plášť som dostal od frajerkinho otca. Nedávno prerábal kúpeľňu a jeden taký maliarsky mu ostal. Keďže tréningy znamenajú stretávanie sa s viacerými ľuďmi, tak sa všetci snažia chrániť, ako sa len dá. Ja som sa rozhodol to posunúť na najvyšší level. Nielen rúško, rukavice a okuliare, ale komplet,“ prezradil Domino pre Nový Čas.

V pondelok to bol posledný spoločný tréning belasých. Aj úradujúci majster sa vzhľadom na vážnosť situácie rozhodol pre individuálnu prípravu. „Dostali sme plány, ktoré budú kontrolované. Každý z nás má obavy. Nielen o seba, ale aj o našich blízkych. Cítiť to i v kabíne. Hráči majú rodičov, rodiny, priateľky, ženy, deti, ktorých potenciálne ohrozujú, keď sa stretávajú a chodia von. Preto sú individuálne tréningy v tejto chvíli asi najlepším riešením.“

Greif si naordinuje beh, bicykel či silový program. „Je možné, že skupinka brankárov sa stretneme a urobíme si tréning. U nás je to iné ako pri hráčoch. My nechodíme na tréningu tak často do súbojov. Naše vzájomné kontakty sú minimálne. Je to však na posúdení trénerov.“

Brankárska jednotka belasých podporuje iniciatívu, aby ľudia ostali doma a mimo nich sa nehanbili nosiť rúško. „U nás v rodine má nákupy na starosti otec. On je ten, čo berie na seba riziko. Posielame ho však do obchodu s rúškom a s rukavicami. Ja som posledné dni či týždne chodieval iba na tréningy a domov.“ Greif si netrúfa predpovedať, kedy sa futbalisti opäť vrátia do práce. „Najlepšie by bolo, keby sme po tých dvoch týždňoch išli opäť na ligu. Všetci by sme boli najradšej na ihrisku. Ťažko však prognózovať. Ani odborníci nevedia, ako sa to bude vyvíjať.“