Slovenská pošta dala stopku zásielkam: Po Číne a Taliansku pribudla ďalšia krajina

K Číne a Taliansku pribudlo v týchto dňoch aj Mongolsko, do ktorého nie je možné doručiť zásielky.

Slovenská pošta od pondelka (16. 3.) neprijíma od zákazníkov zásielky s doručením do Mongolska. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

Priblížila, že aj naďalej je v záujme bezpečnosti pozastavené doručovanie do rizikových oblastí z dôvodu pretrvávajúceho šírenia nového koronavírusu v Taliansku. Slovenská pošta preto rovnako ako iné poštové podniky sveta neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do určitých oblastí Talianska.

Hovorkyňa poukázala na to, že zároveň pretrvávajú obmedzenia v medzinárodnej leteckej preprave, keďže letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca. Pošta tak naďalej neprijíma ani zásielky s doručením do týchto oblastí. "Toto opatrenie uplatnila Slovenská pošta rovnako ako ostatné štáty sveta v súvislosti so zrušením alebo zmenou letov medzinárodných leteckých prepravcov z alebo do Číny, ktorých snahou je tak zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Opatrenie platí od 4. februára," opísala Rovenská. O vývoji situácie s doručovaním bude pošta vopred informovať.