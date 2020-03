Ochranu tváre šijú na úrade aj v odevnej firme: Ako Slovensku pomáhajú s nedostatkom rúšok?

Slovensko sa dočkalo! Ochranné pomôcky na tvár vyrába nielen odevná firma z Bánoviec nad Bebravou, ktorá namiesto košieľ vyrába antibakteriálne rúška na viacnásobné použitie, ale aj dobrovoľníci na mestských úradoch.

Šijú ich pre záchranárov, lekárov a ostatných v prvej línii, ktorí čoskoro dostanú desiatky tisíc rúšok. Ochranu však dostanú aj obyvatelia či onkologickí pacienti.

Bánovce nad Bebravou - Ušili sme 20 000 kusov pre nemocnice

Už dnes by mala do nemocníc mieriť dodávka 20 000 rúšok. „V nedeľu večer som podpísal zmluvu so Štátnymi hmotnými rezervami,“ prezradil predseda predstavenstva firmy Zornica Igor Maukš. „Naše rúško je antibakteriálne na dlhodobé používanie, je tam možnosť ho ošetriť, jemne ho preprať a má v sebe častice, ktoré odpudzujú baktérie,“ vysvetlil predseda.

„Verím, že distribúcia ich doručí do všetkých štátnych nemocníc, aby ich dostali všetci lekári a zdravotnícky personál a nechytili to, lebo nás nebude mať kto liečiť. Budeme zásobovať aj ďalšie zdravotnícke zariadenia, firmy aj ľudí,“ pokračoval s dobrými správami Maukš s tým, že vďaka výrobe potrebného sortimentu dostane prácu veľa ľudí. „Doteraz som nemohol prijať, pokiaľ nebolo nič podpísané, ale máme posily, bude sa vyrábať, začneme prijímať ľudí,“ uzavrel Maukš.

Malá Tŕňa - Namiesto košielok robia rúška

V Malej Tŕni (okr. Trebišov) majú šikovné ženy, ktoré namiesto detských košielok šijú rúška. „Šijem ich na staré kolená. Treba ich, takže radi pomôžeme v tejto situácii,“ prezradila Jolana Segedyová, ktorá s mladšou kolegyňou Štefániou Lapšanskou namiesto oblečenia šije len rúška. Doteraz ich spravili 400, teda toľko, koľko majú obyvateľov. „Ide o bavlnu, použitie je teda dlhodobé. Treba ich občas oprať, ale bežne stačí vyžehliť a môže sa znovu použiť,“ dodala Lapšanská. Ľudia reagovali pozitívne. „Už mi volajú aj starostovia z okolitých dedín. Nerobíme z toho žiaden biznis. Jednoducho ich rozdáme,“ potvrdil starosta Malej Tŕne Jozef Drigan, ktorý tiež prispel na nákup materiálu a vyzdvihol prácu krajčírok. Ženy pracujú zadarmo a zaslúžia si veľké poďakovanie.

Košice - Z miestnych úradov sú manufaktúry

Mestské časti sa rozhodli vyrábať jednoduché rúška vo vlastnej réžii. Občanom ich budú odovzdávať zadarmo. Objednávajú dokonca nové šijacie stroje, aby sa výroba urýchlila. Záujem o základnú ochranu pred vírusom zaznamenali aj vo vyše 24-tisícovej časti Košice-Nad jazerom. „Zmobilizovala som komunitu, aby ľudia pomohli štátu, mestu a hlavne našim občanom. Prihlásilo sa veľa žien, ktoré šijú a majú aj vlastné šijacie stroje,“ prezradila starostka Lenka Kovačevičová.

Materiál zakúpený mestskou časťou na výrobu látkových rúšok rozviezli 40 dobrovoľníčkam, ktoré šijú podľa vzoru. Denne by mali vyrobiť okolo 1 000 kusov. Ľudia ich môžu žiadať prostredníctvom elektronickej pošty. Rovnako to robia aj v časti Sídlisko Ťahanovce. „Úrad sa zmenil na krajčírsku dielňu a dobrovoľníci pomáhajú so šitím,“ uviedol starosta Miloš Ihnát s tým, že ich vyrábajú z nového posteľného prádla a budú ich rozdávať zadarmo. Prvé dajú onkologických pacientom a seniorom.