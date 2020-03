Policajti nebudú pokutovať za neplatnú emisnú a technickú kontrolu: Vzťahuje sa to len na tieto prípady

Policajti nebudú vodičov pokutovať za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. marca.

Ako agentúru SITA ďalej informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová, to však neznamená, že vodiči nemusia dodržiavať dopravné predpisy. O to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

„Príslušníci Policajného zboru až do odvolania nebudú ukladať sankcie, taktiež nezadržia osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, technické osvedčenie vozidla ani tabuľky s evidenčným číslom tým vodičom motorových vozidiel, ktorým skončila platnosť emisnej a technickej kontroly dňom 12. marca," spresnila hovorkyňa. Dodala, že tento pokyn vydal prezident Policajného zboru v súvislosti s automatickým generovaním pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Rezort totiž odporučil okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. marca do odvolania.