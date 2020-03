V krízovom štábe Púchova sedí človek, ktorý sa vrátil zo Španielska: Primátorka si ho zastala

V krízovom štábe mesta Púchov, ktorého zriadenie si vyžiadala hroziaca epidémia ochorenia spôsobená koronavírusom, sedí aj človek, ktorý celý predminulý víkend trávil v Španielsku.

Na prípad konateľa mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. Štefana Ondričku upozornili na sociálnej sieti mestskí poslanci Roman Hvizdák a Rudolf Marman, ktorí takéto počínanie označili za nezodpovedné. Šéf púchovského športového klubu sa bráni, že zo Španielska prišiel v čase, keď táto krajina ešte nebola v zozname krajín, návrat z ktorej by podliehal povinnej karanténe.



Ondrička ako najvyšší predstaviteľ mestskej spoločnosti, ktorá sa stará o prevádzku športovísk vrátane aktuálne zatvorenej plavárne či zimného štadióna, sa zúčastnil 10. marca na zasadnutí krízového štábu, ktoré sa konalo na pôde mestského úradu. Jedným z opatrení, ktoré krízový štáb v ten deň prijal, bola aj 14-dňová izolácia od pracoviska pre zamestnancov, ktorí sa vrátili zo zahraničia.



Na to, že v takejto izolácii by mal byť v prvom rade jeden z členov krízového štábu, upozornil poslanec Roman Hvizdák. "Konateľ MŠK Štefan Ondrička si pohodlne sedí v miestnosti na mestskom úrade po tom, ako prišiel zo Španielska, kde celý víkend trávil v druhom najviac vírusom zasiahnutom európskom štáte, bol na futbalovom zápase, ktorý navštívi približne 60-tisíc ľudí a potom zanietene na krízovom štábe spolupripravuje pokyny k minimalizácii šírenia vírusu a tvári sa, ako by sa nič nestalo," poukázal vo svojom kritickom príspevku Hvizdák.



Šéf MŠK Púchov Ondrička vo svojom stanovisku potvrdil, že 9. marca priletel z dlhodobo plánovanej cesty zo Španielska a o deň neskôr sa naozaj zúčastnil na zasadnutí krízového štábu. "Nebol som chorý vtedy, ani teraz. Povinná 14-dňová karanténa, ktorá bola nariadená od 10. marca, sa ma netýkala, keďže platila len pre občanov, ktorí pricestovali z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey," reagoval Ondrička s tým, že celoplošná karanténa pre všetky osoby vracajúce sa zo zahraničia bola nariadená až od 13. marca.



Primátorka Púchova Katarína Heneková sa k situácii vyjadrila len na sociálnej sieti. "Podľa mojich informácií pán Ondrička nebol ani v jednej z krajín, na ktoré sa v čase jeho návratu vzťahovala karanténa. Aj so svojou rodinou je v poriadku a neporušil žiadny zákonný predpis," skonštatovala primátorka.



Poslanec Hvizdák si myslí, že Ondrička mal ísť svojim spoluobčanom príkladom, pričom urobil presný opak. "Napriek cestovateľskej anamnéze sa zúčastnil na krízovom štábe, pritom tieto veci mohol vyriešiť aj cez home office a dať tak možno príklad ostatným, ktorí boli tiež nedávno v zahraničí. Je jedno, či sa cíti zdravý, alebo chorý, stále môže byť prenášačom nákazy, ktorej inkubačná doba je 14 dní," dodal Hvizdák, ktorý na prípad upozornil aj príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva.