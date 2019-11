Dvaja muži uniesli psa svojho bývalého šéfa: Odporná pomsta na nevinnom zvierati

Dvaja muži uniesli psa ich bývalého šéfa, mučili ho, využili ako terč a nakoniec ho zabili, tvrdí polícia.

Justin Chipman (24) sa tento týždeń zúčastnil súdneho pojednávania z dôvodu krádeže a zabitia mopsa bostonského teriéra Frankyho, ktorý patril Phillipovi Torreyovi. Telo mŕtveho psa objavili v auguste 2018. More ho vyplavilo na pláž v štáte Maine zabalené v plastovom vreci, informuje Metro.

Obvinený je aj Nathan Burke (38), ktorý v minulosti pracoval na Torreyovej lodi. Nathan má byť na úteku pred políciou. Posledného pojednávania na súde sa nezúčastnil. Žalobca tvrdí, že Justin a Nathan sa vlámali do Torreyovho bytu počas toho, ako bol na koncerte a ukradli nielen jeho mopsa, ale i vozidlo. Následne mali Frankyho využiť ako terč, týrať ho a nakoniec zabiť.

Phillip hľadal svojho miláčika niekoľko dní, až kým more nevyplavilo jeho bezvládne telo na súkromný pozemok okresného prokurátora mesta Hancock. Neveril, že je to jeho pes. Bol zbitý, postrelený a opuchnutý. "Potom som siahol do vreca, vytiahol som jeho chvost a vedel som, že to je on," hovorí.

Frankyho smrť vyvolala pobúrenie a nakoniec viedla k vytvoreniu nového návrhu zákona. Vďaka tomu by mohli sudcovia prihlásiť právnikov a študentov práva, aby zastupovali záujmy spravodlivosti, čo sa týka zvierat. Zákon by mal vstúpiť do platnosti na ďalšom zasadnutí v januári.