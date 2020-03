Pre koronavírus platí na Slovensku núdzový stav: Pozrite si zoznam opatrení, ktoré prijala vláda

Pribúdajú každým dňom. Slovensko už vyše týždňa trápi koronavírus. Počet nakazených ľudí stúpa, aktuálne ich je 61.

Najviac z týchto ľudí sa stále nachádza v hlavnom meste, prípady však pribudli po celom území krajiny. Situácia vyeskalovala až tak, že vláda vyhlásila v nedeľu večer pre štátne nemocnice na Slovensku núdzový stav. Nový Čas prináša prvé spovede ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus. Kde boli predtým, než u nich vypukli príznaky a ako sa túto správu dozvedeli?

Je to vážne! Prípady koronavírusu na Slovensku pribúdajú každý deň. Včera dosiahli svoj vrchol - za jeden deň pribudlo až 17 nakazených ľudí. Spolu tak evidujeme 61 prípadov. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini po mimoriadnom rokovaní vlády SR. Vláda zároveň sprísnila doterajšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Zdroj: anc

Obchody či prevádzky so službami budú od pondelka zatvorené. Výnimkou sú potraviny, lekárne, drogérie, trafiky a niekoľko ďalších typov prevádzok. Tam sa však opatrenia na zabránenie šírenia zákernej nákazy ani zďaleka neskončili.

Stále veľa ľudí v zahraničí

Vláda totiž vyhlásila pre štátne nemocnice na Slovensku núdzový stav. Opatrenie začne platiť od dnešného dňa. Premiér zdôraznil, že vyhlásenie núdzového stavu neznamená žiadny problém v slovenskom zdravotníctve. Núdzový stav má umožniť presuny personálu, materiálu a techniky z nemocnice do nemocnice. Zdravotníci zároveň nebudú môcť odmietnuť prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk.

Nariadenie sa týka všetkých nemocníc a ústavov v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. „Vláda je pripravená kedykoľvek toto uznesenie rozšíriť,“ upozornil Pellegrini. Vláda taktiež žiada nemocnice, aj súkromné, aby prestali poskytovať plánované operácie a aby svoje kapacity držali na potreby starostlivosti o ľudí nakazených novým koronavírusom. Minister zahraničných vecí má zároveň pripraviť plán repatriácie občanov Slovenska domov.

V zahraničí sa totiž stále nachádza veľa ľudí, ktorí sa dožadujú svojho príchodu naspäť. Ako informoval premiér Pellegrini spolu s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, občania majú byť v kontakte s veľvyslanectvami, aby ministerstvo vedelo, koľko ich je a aby mohlo prijať rozhodnutie, kedy a akou formou ich prepraviť. Dnes alebo v ďalších dňoch s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež ukončí výrobu najväčší zamestnávateľ na Slovensku, automobilka Volkswagen Slovakia.



od dnešného rána od šiestej budú zatvorené maloobchodné prevádzky okrem potravín, drogérií, lekární, trafík, pôšt, bánk, stravovacích zariadení, benzínok a obchodov s krmivom pre zvieratá reštaurácie budú jedlo iba vydávať pre štátne nemocnice na Slovensku je vyhlásený núdzový stav, ktorý má umožniť presuny personálu, materiálu a techniky z nemocnice do nemocnice. Zdravotníci zároveň nebudú môcť odmietnuť prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk. Nariadenie sa týka všetkých nemocníc a ústavov v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu štátne aj súkromné nemocnice musia obmedziť plánované operácie, čiže odložiť tie, ktoré pacient nutne nepotrebuje vznikne iniciatíva dopraviť domov Slovákov, ktorí uviazli v zahraničí, výnimočnými spojmi. Všetci takto dopravení na Slovensko budú musieť ísť do dvojtýždňovej karantény v Gabčíkove, Liptovskom Jáne a na Donovaloch

Pozitívny aj pracovník letiska

Jedným z vyše 50 nakazených ľudí je i pracovník ochranky bratislavského letiska. Podľa informácií TV Markíza síce neprichádzal do priameho kontaktu s cestujúcimi, no prišiel do styku s vyše 200 ďalšími zamestnancami letiska. Muž mal pracovať na vstupe do letovej zóny, ktorou denne prejdú technici, údržbári a ďalší zamestnanci. „Môžeme potvrdiť, že zamestnanec vlastnej ochrany letiska mal v sobotu pozitívne potvrdený test na ochorenie COVID-19. Jeho príznaky boli mierne, mal mierne zvýšenú horúčku, ďalšie symptómy sa neprejavili,“ uviedla hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková. Ako doplnila, cestovateľskú anamnézu nemá, spolu so svojou rodinou sa nachádza v domácej karanténe. V tej sú aj zamestnanci, ktorí s ním boli v kontakte.

Giraltovce - Poslanec: Dobrovoľne som kontaktoval úrady

Kvôli koronavírusu je paralyzovaný celý Mestský úrad v Giraltovciach (okr. Svidník). Do karantény sa dostali potom, ako vyšlo najavo, že jeden z poslancov mal pozitívny test na zákernú chorobu a minulý pondelok sa zúčastnil na zasadaní mestského zastupiteľstva. Poslanec bol pred viac ako 10 dňami na lyžovačke v Rakúsku.

„V tom čase bolo Rakúsko bezproblémová krajina. Po návrate som začal normálne pracovať, keďže som nepociťoval výrazné zdravotné problémy, ktoré by podľa toho, čo bolo zverejnené, mohli naznačovať, že by som mohol mať koronavírus,“ vysvetľuje. Príznaky, ktoré mal, boli totožné s tými, ktoré podľa vlastných slov máva pravidelne počas zimného obdobia.

„Po víkende, keď boli zverejnené nové skutočnosti ohľadom vírusu, som dobrovoľne kontaktoval zodpovedné úrady. V spomínanom období bola rozhodujúcim príznakom pre vyšetrenie možnej nákazy teplota 38 stupňov, čo som nespĺňal,“ vysvetľuje. Počas jeho návratu sa ešte ľudia, ktorí prichádzali z cudziny, plošne neumiestňovali do karantény. Svoje správanie považuje za zodpovedné.

„Neporušil som žiadne nariadenie, ktoré bolo platné v danom čase. Z vlastnej skúsenosti chcem však všetkých vyzvať k obozretnosti,“ pripomenul. Primátor Giraltoviec Ján Rubis, ktorý je tiež v karanténe, poznamenal, že spísali zoznam ľudí, ktorí boli na zastupiteľstve. Je ich 40. „Všetkých sme kontaktovali. Nastupujú do domácej karantény na 14 dní,“ vysvetlil. Keďže na zastupiteľstve bolo viac ako 80 % zamestnancov mesta, od pondelka zatvoria celý úrad.