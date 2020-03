Talianska legenda Cannavaro: V Dubaji sa ku mne chovali, akoby som mal mor

Bývalý taliansky futbalový reprezentant a v súčasnosti tréner Kuang-čou Evergrande Fabio Cannavaro musí ísť po návrate z Talianska do Číny do 14-dňovej karantény.

"Čína sa po ťažkom období vracia späť do normálu. Úrady sú však obozretné a chcú zabrániť tomu, aby sa koronavírus začal opäť šíriť. Práve Európa je totiž teraz centrom epidémie," povedal 46-ročný Cannavaro pre denník Gazetta dello Sport.

V Číne svitá po dvoch mesiacoch prísnych preventívnych opatrení na lepšie časy: "Je to pozitívna správa pre zvyšok sveta. S vírusom sa dá bojovať, je to len otázka disciplíny a dobrej organizácie. Čínsky ľud si zaslúži náš obdiv. Takmer 1,5 miliardy ľudí dokázalo pochopiť vážnosť situácie a zmenilo svoje správanie tak, aby chránilo ostatných."

Cannavara pre jeho taliansky pôvod počas cesty do Číny často dôkladne kontrolovali: "V Dubaji sa ku mne chovali, akoby som mal mor. Stále som im opakoval, že som test absolvoval už trikrát a vždy bol negatívny. Napriek tomu sa na nich nehnevám. Najdôležitejšie je, aby sme celú situáciu zvládli."

Napriek tomu, že kríza ešte nie je zažehnaná, vedenie najvyššej čínskej futbalovej súťaže už plánuje obnovený štart. Predbežne by sa mala začať v máji. "Myslím si, že to môže v konečnom dôsledku pomôcť zlepšiť formát ligy a priblížiť sa európskemu systému. Bol by to veľmi rozumný krok," dodal majster sveta z roku 2006.

am ms