Rozhodovanie o väzbe Jankovskej a spol.: Na súd v putách a s rúškom

Najväčší záťah na sudcov pokračuje. Do banskobystrickej pobočky Špecializovaného trestného súdu doviezli v sobotu päticu sudcov, ktorí sú obvinení z korupcie.

Najväčšiu pozornosť pútala bývalá štátna tajomníčka za Smer Monika Jankovská (48). Tú príslušníci polície priviedli v rúšku a za dverami súdu strávila niekoľko hodín.

Ešte vo štvrtok v noci predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan verejnosti oznámil, že povolia súhlas na väzobné stíhanie len piatich z 13 zadržaných sudcov. Po jeho vyhlásení sa objavovali pochybnosti o tom, či sudcovia niekomu nenadržiavali, keďže spis pre všetkých sudcov je založený na podobných dôvodoch. Na slobode tak je napríklad podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová. Bývalá popredná politička Smeru Monika Jankovská však z Ústavného súdu smerovala na Špecializovaný trestný súd, ktorý rozhodoval o jej väzbe počas vyšetrovania.

Bývalá štátna tajomníčka, zvyknutá na luxusné kožuchy a dovolenky, prišla do Banskej Bystrice s putami na rukách v sprievode polície. Na tvári mala rúško, ktoré ju má chrániť pred vírusom. Súd rozhodoval celkovo o ôsmich osobách, ktoré obvinili v súvislosti s korupciou, nezávislosťou súdu a marením spravodlivosti. Viacerí zo sudcov mali byť napojení na Mariána Kočnera a iní rozdávať úplatky. Jankovskej pri príchode do reči veľmi nebolo a na otázky, či jej to stálo za tú hanbu, neodpovedala. Bývalá sudkyňa Miriam Repáková mala podľa Denníka N priznať svoju vinu a to, že zlyhala. To jej môže slúžiť ako poľahčujúca okolnosť.

Kto sa postavil pred súd