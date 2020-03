Vážny odkaz Petra Pellegriniho novej vláde: Toto sme tu ešte nemali

Budúca vláda by mala na posty dobre vyberať ľudí, ktorí budú veci zvládať. Taktiež, ktorí budú chcieť robiť, pretože budú musieť pracovať sedem dní v týždni 24 hodín.

Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pri kontrole hraničného priechodu Jarovce-Kittsee v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu. "Nech si uvedomia, do akých zložitých vôd idú nastúpiť. Toto sme tu ešte nemali. Nevieme, čo bude o týždeň, ani o mesiac," podotkol Pellegrini. Myslí si tiež, že situácia na Slovensku bude stále zložitejšia a komplikovanejšia.

"Budem im ako občan Slovenska držať palce, aby túto krajinu viedla vláda, ktorá sa postará o každého občana," povedal premiér. Ľudia podľa Pellegriniho v tejto situácii chcú vedieť, kto bude v krízových časoch riadiť políciu, armádu či ministerstvo zdravotníctva. "Títo ľudia budú musieť po nás zvládať túto ťažkú a zložitú situáciu, ktorej čelíme," poznamenal Pellegrini.

Zároveň uistil občanov SR, že bude s ministrami a ďalšími predstaviteľmi polície "do poslednej minúty robiť maximum, aby zvládli situáciu okolo šírenia nového koronavírusu".